Son hali kahretmişti: Bir dönemin yıldızı şimdi de evinden atıldı!
Son zamanlarda yaşadığı maddi sorunlarla gündeme gelen Hollywood yıldızı Mickey Rourke, içinde düştü dar boğazdan kurtulamayınca Los Angeles’ta yaşadığı evinden çıkarıldı.
80'li ve 90'lı yıllarda rol aldığı başarılı yapımlarla hafızalara kazınan Hollywood'un yıldız ismi Mickey Rourke, bir süredir yaşadığı maddi zorluklarla gündemde.
Son olarak Los Angeles'ta yaşadığı evinin önünde oldukça bakımsız ve yıpranmış bir şekilde görüntülenen dünyaca ünlü yıldız, sevenlerini endişelendirmişti.
Uzun süredir kirasını ödeyemediği ortaya çıkan Rourke, mahkeme tarafından yapılan ihtara rağmen ev sahibine 59 bin 100 dolar kira borcunu ödeyememişti.
Hayranları tarafından başlatılan bağış kampanyasını da "Paraya ihtiyacım olsaydı, hiçbir kahrolası hayır kurumundan yardım istemezdim.
Böyle olacağına ölsem daha iyi. Hayatım çok basit, bu tür bir yardıma ihtiyacım yok" diyerek kesin bir dille reddeden 73 yaşındaki aktörden üzen haber geldi.
Birikmiş borçlarını ödemekte zorlanan ünlü isim, en sonunda kiralık evinden tahliye edildi.
Ünlü oyuncunun son durumu merak edilirken 550 dolardan başlayan lüks bir West Hollywood, Kaliforniya otelinde kaldığı iddia edildi./ kaynak: haber7
