2022-08-06 09:16:58 Tatlı kavun seçmek aslında bu kadar kolay
Kavun en sevilen yaz meyvelerinden biri. Ama iyi kavun seçmek zordur. İşte tatlı kavunu seçmenin püf noktaları…
Kavun en sevilen yaz meyvelerinden biri. Ama iyi kavun seçmek zordur. İşte tatlı kavunu seçmenin püf noktaları…
İlk gördüğü kavunu alanlardan mısınız yoksa kavunu seçmeye çalışıp kararsız kalanlardan mı? Her ikisinde de haklısınız. Çünkü kavun seçmek zor. Peki, tatlı kavun nasıl anlaşılır?
Markette ya da manavda en sık tercih edilen yaz meyvelerinin başında kavun geliyor. Kavuna verdiğiniz para boşa gitsin istemiyorsanız iyi gözlem yapmanız ve koklamanız gerekiyor.
KAVUN SEÇMENİN PÜF NOKTALARI Kavun kahverengiye döndüğünde, onu yemek için en uygun zamandır ve bu tatlı olduğunu gösterir.
Sadece kavunun kokusunu alma yeteneğiniz varsa ortasından dokunun. Parmağınızın hafif nemli olduğunu fark ederseniz yemeye hazır demektir.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23