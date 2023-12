Taşkınlara yol açan köprüler yıkılıyor

Gelecekte yaşanabilecek tehditler için tedbir aldıklarını belirten Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, “2020 yılında ilçemizde bir sel felaketi oldu. 2022'de ve 2023’te de oldu. Yaklaşık beş yıldır belediye başkanıyım üç tane önemli sel felaketi ile karşı karşıya kaldım. Dolayısıyla 2020’de yaşadığımız felaket ise bunların en büyüğüydü. Bu felaket sonrasında dönemin bakanları Çevre ve Şehircilik Bakanı, İçişleri Bakanı, Tarım Orman Bakanı, ilgili genel müdürlükler DSİ Genel Müdürü, AFAD başkanları bölgeye geldiler ve bölgede çalışmalar yaptılar. Biz de onlara bu bölgede gelecekte yaşanabilecek riskleri de aktardık. Özellikle Şairler ve Aşıklar Deresi üzerinde dere ıslahlarının bir an önce tamamlanıp bura da geleceğe yönelik yaşanacak olayları ortadan kaldırmalıydık. Zira şairlerde yapılan şu an ki çalışmalar ciddi çalışmalar. Bugün Türkiye ekonomisinin sıkıntılı ve dar boğazlı olduğu bu dönemde Türkiye Cumhuriyeti Devleti, DSİ ve Tarım Orman Bakanlığı vasıtasıyla Şairler Deresinde ve Aşıklar Deresinde ciddi yatırımlar yapılıyor. Bu acıdan devletimize minnettarız. Bu zor şartlarda bu sanatsal yapıları ilçemize kazandırıyor” ifadelerini kullandı. Başkan Çiftçi, dere ıslah çalışmalarının başlatıldığını ifade ederek, “Önlemlerin alındığı taktirde olanları hep beraber görmüş olduk. İnsanların araçları, evleri, iş yerleri sular altında kaldı ve maddi zarar yaşandı. Çok şükür belediye sınırları içerisinde can kaybı olmadı. İlçemizin yukarı kesimlerinde can kayıpları yaşandı. Biz ilçelerin yöneticileri olarak önceden tedbirler alarak, yaşanılabilecek olağan üstü durumlara karşı ilçelerimizi korumak zorundayız. Bizden sonra Kastamonu Bozkurt’ta, Arhavi’de yaşanan felaketleri ulusal medyada hep beraber izledik. Kastamonu’da yaşanan felaketi burada öngördük ve dönemin ilgili bakanlıklarına bunları anlattık. Aynı felaketin burada yaşanabilecek olmasını aktırdık ve buna ikna ettik. Hem dere ıslahları hem de köprülerde. Bir köprünün yıkılması, dere ıslahının yapılması, günü birlik ya da bir ay içerisinde yapılacak işler değil. Bizler karayollarımızı dere kenarlarına yapmışız ve bütün kamu yatırımlarımızı da derelerin hemen hemen yol kenarlarına yapmışız. Belediye kendi su ve kanalizasyon hatlarını bu yolların içlerine koymuş. Dolayısıyla bu hizmetlerin, dere ıslahlarının, köprülerin yıkılıp yeniden yapılabilmesi için bu yer değiştirme işlemlerinin önceden yapılması lazımdı” şeklinde konuştu.