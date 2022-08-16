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Ekonomi
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Tarım Kredi market fiyatları: Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde hangi ürünler indirime girdi? fiyat listesi

2022-08-16 10:20:08
Tarım Kredi market fiyatları: Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde hangi ürünler indirime girdi? fiyat listesi

Binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren gıda indirimi dün başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası bin 400 markette 30'dan fazla temel ihtiyaç ürünlerinde indirim kararı alınmıştı. Tarım Kooperatif'inde indirim olacağını öğrenen vatandaşlar şubelerde kuyruk oluşturmuştu. Tarım Kredi Kooperatiflerinin sosyal medya hesabından ürünlerin indirimli fiyatları paylaşıldı. İşte indirim haberinin ayrıntıları...

#1
Foto - Tarım Kredi market fiyatları: Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde hangi ürünler indirime girdi? fiyat listesi

Gıda fiyatları için yeni bir talimat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan gelmişti.'Kâr amaçlı değil, fiyatları düşürün' diyen Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatiflerinde satılan et, süt, yumurta, Ayçiçek yağı, şeker gibi temel gıdaların ucuz fiyatlardan satılmasını söylemişti. Tarım Kredi, marketlerinde 30’un üzerinde temel tüketim ürününde indirim uygulaması dün itibariyle başladı. İndirimi duyan vatandaşlar Tarım Kooperatif'inde kuyruk oldular. Vatandaşların indirim yapılan ürünlerden ikişer üçer adet aldığı gözlenirken rafların çoğu öğle saatlerine doğru boşaldı. Tarım Kredi Marketleri indirimli ürünlerin listesini tek tek paylaştı.

#2
Foto - Tarım Kredi market fiyatları: Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde hangi ürünler indirime girdi? fiyat listesi

İNDİRİM UYGULANACAK ÜRÜNLERİN LİSTESİ- Tarım Kredi Kooperatifleri de indirim gelecek ürünlerin listesini açıkladı. İndirim uygulanacak ürünlerde, bir evin ihtiyacı olan temel gıda ürünlerinin tamamının listeye alındığı belirtildi. Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından indirim uygulanacak ürünler şunlar oldu: “Makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ay çiçek yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi”

#3
Foto - Tarım Kredi market fiyatları: Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde hangi ürünler indirime girdi? fiyat listesi

YENİ İNDİRİMLİ ETİKETLER TEK TEK AÇIKLANDI-

#4
Foto - Tarım Kredi market fiyatları: Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde hangi ürünler indirime girdi? fiyat listesi

Tarım Kredi Kooperatiflerinde satılan temel gıdalar...

#5
Foto - Tarım Kredi market fiyatları: Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde hangi ürünler indirime girdi? fiyat listesi

#6
Foto - Tarım Kredi market fiyatları: Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde hangi ürünler indirime girdi? fiyat listesi

#7
Foto - Tarım Kredi market fiyatları: Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde hangi ürünler indirime girdi? fiyat listesi

#8
Foto - Tarım Kredi market fiyatları: Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde hangi ürünler indirime girdi? fiyat listesi

#9
Foto - Tarım Kredi market fiyatları: Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde hangi ürünler indirime girdi? fiyat listesi

#10
Foto - Tarım Kredi market fiyatları: Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde hangi ürünler indirime girdi? fiyat listesi

#11
Foto - Tarım Kredi market fiyatları: Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde hangi ürünler indirime girdi? fiyat listesi

#12
Foto - Tarım Kredi market fiyatları: Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde hangi ürünler indirime girdi? fiyat listesi

#13
Foto - Tarım Kredi market fiyatları: Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde hangi ürünler indirime girdi? fiyat listesi

#14
Foto - Tarım Kredi market fiyatları: Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde hangi ürünler indirime girdi? fiyat listesi

#15
Foto - Tarım Kredi market fiyatları: Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde hangi ürünler indirime girdi? fiyat listesi

#16
Foto - Tarım Kredi market fiyatları: Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde hangi ürünler indirime girdi? fiyat listesi

#17
Foto - Tarım Kredi market fiyatları: Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde hangi ürünler indirime girdi? fiyat listesi

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