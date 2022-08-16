2022-08-16 10:20:08 Tarım Kredi market fiyatları: Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde hangi ürünler indirime girdi? fiyat listesi
Binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren gıda indirimi dün başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası bin 400 markette 30'dan fazla temel ihtiyaç ürünlerinde indirim kararı alınmıştı. Tarım Kooperatif'inde indirim olacağını öğrenen vatandaşlar şubelerde kuyruk oluşturmuştu. Tarım Kredi Kooperatiflerinin sosyal medya hesabından ürünlerin indirimli fiyatları paylaşıldı. İşte indirim haberinin ayrıntıları...