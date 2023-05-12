Tarihi hamam turizme kazandırılıyor

Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Sezer, "Gölcük’ümüzün tarihsel ve kültürel mirasına sahip çıkmak ve ilçemizin turistik gelişimine katkı sağlamak amacıyla Yukarı Ulaşlı’daki Tarihî Osmanlı Hamamı restorasyon çalışmamız devam ediyor. Tarihi hamamın mevcut taş duvarları, özel teknikle metaller kullanılarak sağlamlaştırıldı. Tarihi hamamın kubbeleri de onarılarak kurşun ile kaplandı. Taş istinat duvarları ve travers merdivenlerin tamamlanması sonrası, çevre düzenlemesiyle; tarihî hamamın çevresi de estetik bir görünüme kavuşturulacak. Aslına uygun olarak restorasyonu yapılan tarihî hamam, restorasyon çalışmamızın tamamlanması sonrasında, uzun yıllar ilçemiz turizmine hizmet edecek" dedi.