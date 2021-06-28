Tarihi cami UNESCO listesine girmeye hazırlanıyor

Selçuklu Veziri Fahreddin Sahib Ata'nın oğlu Afyon Sancak Beyi Nasuriddin Hasan tarafından çivi kullanılmadan 40 adet ahşap direk üzerine oturtularak yaptırılan Ulu Cami yaklaşık 750 yıl geçmesine rağmen dimdik ayakta kalmayı başararak günümüze kadar ulaştı. Halk arasında ‘çivisiz cami’ olarak bilinen eser mimari yapısı ile de büyük ilgi görüyor. Afyon Ulu Camii, Selçuklu döneminde yapılan ahşap direkli camiler grubu arasında yer alıyor. Ulu Camii, 40 adet ahşap direk üzerine oturtulduğu için Kırk Direkli Cami olarak da biliniyor. Moloz taş malzemeyle yamuk dikdörtgen biçiminde inşa edilen camiyi dönemin ünlü mimarlarından Emirhac Bey yaptı.