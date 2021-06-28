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Tarihi cami UNESCO listesine girmeye hazırlanıyor

2021-06-28 18:23:24
Tarihi cami UNESCO listesine girmeye hazırlanıyor

Afyonkarahisar'da bulunan Afyon Ulu Cami UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'ne aday olacak.

#1
Foto - Afyonkarahisar’da 1272-1277 yılları arasında 40 adet ahşap direk üzerine oturtularak tek bir çivi dahi çakılmadan yapılan Afyon Ulu Cami aradan geçen yaklaşık 750 yıla rağmen halen dimdik ayakta dururken, Türk ahşap oyma sanatı ve taş işçiliğinin ender örneklerinden biri olan cami estetiğin de simgesi haline gelmiş durumda. Ulu Cami şimdi de UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'ne aday gösterilmeye hazırlanıyor.

Afyonkarahisar’da 1272-1277 yılları arasında 40 adet ahşap direk üzerine oturtularak tek bir çivi dahi çakılmadan yapılan Afyon Ulu Cami aradan geçen yaklaşık 750 yıla rağmen halen dimdik ayakta dururken, Türk ahşap oyma sanatı ve taş işçiliğinin ender örneklerinden biri olan cami estetiğin de simgesi haline gelmiş durumda. Ulu Cami şimdi de UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'ne aday gösterilmeye hazırlanıyor.

#2
Foto - Selçuklu Veziri Fahreddin Sahib Ata'nın oğlu Afyon Sancak Beyi Nasuriddin Hasan tarafından çivi kullanılmadan 40 adet ahşap direk üzerine oturtularak yaptırılan Ulu Cami yaklaşık 750 yıl geçmesine rağmen dimdik ayakta kalmayı başararak günümüze kadar ulaştı. Halk arasında ‘çivisiz cami’ olarak bilinen eser mimari yapısı ile de büyük ilgi görüyor. Afyon Ulu Camii, Selçuklu döneminde yapılan ahşap direkli camiler grubu arasında yer alıyor. Ulu Camii, 40 adet ahşap direk üzerine oturtulduğu için Kırk Direkli Cami olarak da biliniyor. Moloz taş malzemeyle yamuk dikdörtgen biçiminde inşa edilen camiyi dönemin ünlü mimarlarından Emirhac Bey yaptı.

Selçuklu Veziri Fahreddin Sahib Ata'nın oğlu Afyon Sancak Beyi Nasuriddin Hasan tarafından çivi kullanılmadan 40 adet ahşap direk üzerine oturtularak yaptırılan Ulu Cami yaklaşık 750 yıl geçmesine rağmen dimdik ayakta kalmayı başararak günümüze kadar ulaştı. Halk arasında ‘çivisiz cami’ olarak bilinen eser mimari yapısı ile de büyük ilgi görüyor. Afyon Ulu Camii, Selçuklu döneminde yapılan ahşap direkli camiler grubu arasında yer alıyor. Ulu Camii, 40 adet ahşap direk üzerine oturtulduğu için Kırk Direkli Cami olarak da biliniyor. Moloz taş malzemeyle yamuk dikdörtgen biçiminde inşa edilen camiyi dönemin ünlü mimarlarından Emirhac Bey yaptı.

#3
Foto - Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün Anadolu'daki ahşap tavanlı ve ahşap destekli camilerin UNESCO Dünya Mirası adaylık çalışmalarında evrensel değerlere sahip yapıları tüm dünyaya tanıtmak ve korunmalarını sağlayarak gelecek nesillere aktarılması adına başlattığı çalışmada, 2018 yılında UNESCO geçici listesine giren Afyonkarahisar Ulu Camii, UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne aday gösterilmesi planlanıyor.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün Anadolu'daki ahşap tavanlı ve ahşap destekli camilerin UNESCO Dünya Mirası adaylık çalışmalarında evrensel değerlere sahip yapıları tüm dünyaya tanıtmak ve korunmalarını sağlayarak gelecek nesillere aktarılması adına başlattığı çalışmada, 2018 yılında UNESCO geçici listesine giren Afyonkarahisar Ulu Camii, UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne aday gösterilmesi planlanıyor.

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