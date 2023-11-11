Tarihi bent can suyu oldu! İşte Sazlıdere Barajı’nın son durumu

Başakşehir’de bulunan İSKİ’nin su arıtma ve dağıtım tesisinin de ana kaynağı olan Sazlıdere Barajı’nın kuruması nedeniyle tesise su çekilemeyince motorlarda arıza tehlikesi oluştu. Tesisteki motor ve cihazların hasar görmemesi için Sazlıdere Barajı’nın uzandığı Şamlar Bendi’nin diğer kısmında kalan alanda bulunan su, İSKİ ekipleri tarafından kurulan vakumlama sistemi ile Sazlıdere Barajı’na aktarılıyor. Günde 33 cm azalan suyun 1 ayda aktarımının tamamlanması tahmin ediliyor. Öte yandan, oluşturulan sistem ile gölette yaşayan balık gibi canlıların zarar görmeden Sazlıdere Barajı’na aktarıldığı da öğrenildi.