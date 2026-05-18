“Mavi Vatan” hamlemiz Yunanistan’ın uykularını kaçırdı: “Sakin sular dönemi bitti, Türkiye denizi bölüyor”
Türkiye'nin deniz yetki alanlarındaki haklarını kurumsallaştırmak amacıyla hazırladığı "Mavi Vatan" yasa tasarısı, Kıbrıs Rum kesimi ve Yunanistan'da adeta alarm durumunun ilan edilmesine sebep oldu. Rum basınında geniş yankı uyandıran analizlerde, Ankara'nın haziran ayında Meclis'e sunması beklenen tarihi adımlarla Ege ve Doğu Akdeniz'deki tüm dengeleri kendi lehine değiştireceği belirtildi. Fileleftheros ve Simerini gazeteleri, projenin sadece teknik bir düzenleme değil, Karadeniz'den Akdeniz'e uzanan devasa bir jeopolitik gövde gösterisi olduğunu yazarak, bölgedeki sözde "sakin sular" döneminin artık tamamen geride kaldığını kaydetti.