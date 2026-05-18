"Mavi Vatan" hamlemiz Yunanistan’ın uykularını kaçırdı: "Sakin sular dönemi bitti, Türkiye denizi bölüyor"
Haber Merkezi

Türkiye'nin deniz yetki alanlarındaki haklarını kurumsallaştırmak amacıyla hazırladığı "Mavi Vatan" yasa tasarısı, Kıbrıs Rum kesimi ve Yunanistan'da adeta alarm durumunun ilan edilmesine sebep oldu. Rum basınında geniş yankı uyandıran analizlerde, Ankara'nın haziran ayında Meclis'e sunması beklenen tarihi adımlarla Ege ve Doğu Akdeniz'deki tüm dengeleri kendi lehine değiştireceği belirtildi. Fileleftheros ve Simerini gazeteleri, projenin sadece teknik bir düzenleme değil, Karadeniz'den Akdeniz'e uzanan devasa bir jeopolitik gövde gösterisi olduğunu yazarak, bölgedeki sözde "sakin sular" döneminin artık tamamen geride kaldığını kaydetti.

Foto - "Mavi Vatan" hamlemiz Yunanistan’ın uykularını kaçırdı: "Sakin sular dönemi bitti, Türkiye denizi bölüyor"

Rum basınında bugün yer alan bir haberde, Ankara’nın denizle ilgili taleplerini iç hukuka dönüştürme konusundaki hamlesinin, bölgedeki "gerginliğin habercisi olduğu ve ortamı daha da gerdiği" öne sürüldü.

Fileleftheros gazetesi “Kıbrıs ve Ege’yle ilgili Türk Manifestosu- Denizin Bölünmesiyle İlgili Türk Manifestosu” başlıklarıyla yer verdiği haberinde Türkiye’nin Mavi Vatan vizyonunu yasalaştıracağını, deniz alanları belirlediğini aynı zamanda anlaşmazlık taktiği tercih ettiğini iddia etti.

Bu uzun vadeli bir planın parçası olsa da jeopolitik gelişmelerle bağlantılı olduğunu öne süren gazete, Atina ve Lefkoşa Rum kesiminin ise haziran ayında sunulması beklenen yasa tasarısının içeriğiyle ilgili Türk faaliyetlerini ve bilgileri değerlendirdiğini kaydetti. Sözde “sakin sular” döneminin artık geçmişte kaldığını yazan gazete, Ankara’nın İran’ın gücünün azalmasıyla birlikte meydana gelen jeopolitik boşluğu değerlendirmeye çalıştığını, daha üst düzey bir rol üstlenmeyi istediğini öne sürdü.

Sunulacak olan yasa tasarısıyla ilgili haritanın geçerli olması halinde, bunun Ege’yi böldüğünü ve “Kıbrıs’tan da denizi gasp ettiğini” iddia eden gazete, Türkiye’nin "oldu bittiler meydana getirerek, bunları dayatmaya çalıştığını" öne sürdü. Türkiye’nin bölgeleri grileştirdiğini, talepleriyle ilgili pakete dahil ettiğini ve görüşme ajandasına koyduğunu ileri süren gazete, Türkiye’nin yeni çabasında da bunu yapmaya çalıştığını iddia etti.

Türkiye’nin bu adımı Atina’nin tek taraflı eylemleri ile Lefkoşa Rum kesiminin rahatsız edici hareketlerine sözde yanıt teşkil ettiğini savunduğunu kaydeden gazete, Yunanistan ile Rum kesiminin yaptıklarının uluslararası hukuk bağlamında olduğunu iddialarına ekledi.

Simerini gazetesi ise konuyla ilgili haberinde Türkiye’nin Mavi Vatanı kurumsallaştırmaya ve Karadeniz'den, Ege Denizi üzerinden Doğu Akdeniz'e uzanan politikasını yeniden gözden geçirmeye doğru ilerlediğini öne sürdü. Haberde, Ankara’nın ileri sürülen “saldırgan” politikasının Kıbrıs sorununda dalgalanmalara yol açacak koşullar oluşturulduğu iddia edildi.

