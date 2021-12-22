Tarihe damga vuran ‘Kan Kartalı’ işkencesi… Uzmanlar dünyaya açıkladı

Dr. Murphy ve meslektaşları, dikenli veya çıkıntılı Viking mızrak uçlarının göğüs kafesini arkadan hızlı bir şekilde "açabileceğini" ve prosedürün kesinlikle zor olsa da imkansız olmayacağını söyledi. Ayrıca, böyle bir silahın, İsveç'in Gotland adasındaki 7. yüzyıla ait 'Stora Hammars' taş anıtlarından birinde tasvir edildiğini belirttiler. Anıt, bir kan kartalı veya başka bir infaz şekli olabilecek bir sahneyi betimliyor.