2021-12-22 15:34:09 Tarihe damga vuran ‘Kan Kartalı’ işkencesi… Uzmanlar dünyaya açıkladı
Bilim insanları, tarihçiler tarafından gerçek olup olmadığı uzun bir süredir tartışılan, Vikinglerin tüyler üperten "kan kartalı" işkencesinin anatomik olarak mümkün olduğunu ortaya koydu. Söz konusu infaz yönteminde, kurbanın sırtı kesilerek akciğerleri ve kaburgaları bir kartalın görünümünü andıracak şekilde dışarı çıkarılıyordu. Uzmanlar ayrıca tarihi kanıtların Vikinglerin düşmanlarının cesetlerini çarpıcı bir biçimde sergilediğini gösterdiği ve yöntemin savaşçıların karakterine uygun olduğunu vurguladı.