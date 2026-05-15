Tarih açıklandı: El Niño’nun yeni dalgası kapıda!

Kuzey Amerika’nın batı kıyılarında ise Pasifik’ten gelen yoğun nem akışları, yani “atmosferik nehirler”, büyük sel olaylarına ve fırtına kaynaklı hasarlara yol açabilir. Deniz canlıları da risk altında El Niño’nun deniz ekosistemleri üzerindeki etkileri de ciddi olabilir. Pasifik’te soğuk ve besin bakımından zengin suyun yüzeye çıkmasını sağlayan düzenin zayıflaması, özellikle Peru açıklarındaki balıkçılığı etkileyebilir. Bu durum, hamsi başta olmak üzere bazı balık türlerinin göç etmesine veya popülasyonlarının azalmasına yol açabilir. Ayrıca aşırı deniz sıcaklıkları, mercan resiflerinde şiddetli beyazlama riskini artırabilir. Uzmanlardan hazırlık uyarısı El Niño doğal iklim döngüsünün bir parçası olsa da mevcut tahminler, bu olayın olağan dışı güçlü yaşanabileceğine işaret ediyor. Uzmanlara göre kasım ayı tahminleri gerçekleşirse, dünya “Süper El Niño” olarak anılabilecek tarihi bir iklim olayıyla karşı karşıya kalabilir. Bu nedenle meteorologlar ve iklim uzmanları, özellikle sel, kuraklık, yangın ve tarımsal üretim riski taşıyan bölgelerde hazırlıkların şimdiden yapılması gerektiğini vurguluyor.