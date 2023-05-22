Tanıtımda dikkat çeken detaylar! İşte UEFA'nın Türkiye'den seçtikleri

“Gerçekten ikonik bir küresel mücevher olan İstanbul’a hoş geldiniz” denilerek İstanbul’dan şu sözlerle bahsedildi: “İki kıtaya, iki denize, eski imparatorluklara ve hem Avrupa hem de Asya kültürlerinin, yemeklerinin ve geleneklerinin zengin bir karışımına sahip olan İstanbul’da görülecek yer sıkıntısı yoktur. Şehir kesinlikle bu sayfaya sığdıramayacağımız kadar çok şey sunuyor. Seyahat programınızı önceden hazırlayın. İstanbul, dünyanın en popüler turistik yerlerinden biridir, bu nedenle başlıca cazibe merkezleri her zaman meşguldür. Kaçırmak istemediğiniz şeyleri listeleyin ve biletlerinizi çok önceden ayırtın” Türkçe “Afiyet olsun” denilerek “Yiyecek ve içecek” başlığı da hazırlandı. Türk yemeklerinden “İstanbul’dayken bu geleneksel Türk lezzetlerini tattığınızdan ve klasik bir Türk kahvesi ile bitirdiğinizden emin olun. İstanbul’da herkesin damak tadına uygun yemekler var ve şehirde yemek yenebilecek inanılmaz mekânların bolluğu, ister geleneksel sokak yemeklerinin, ister kaliteli yemeklerin, ister rahat bir restoran havasının peşinde olun, kesinlikle sizi hayal kırıklığına uğratmaz” sözleriyle bahsedildi.