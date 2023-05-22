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Spor
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Tanıtımda dikkat çeken detaylar! İşte UEFA'nın Türkiye'den seçtikleri

2023-05-22 17:24:21
Tanıtımda dikkat çeken detaylar! İşte UEFA'nın Türkiye'den seçtikleri

UEFA, Manchester City ile Inter takımları arasında 10 Haziran’da Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak Şampiyonlar Ligi Final karşılaşmasını izlemeye gelecekler için İstanbul tanıtımı yaptı. Tanıtmında Türkiye'ye özgü yemek önerilerinde bulundu.

#1
Foto - Tanıtımda dikkat çeken detaylar! İşte UEFA'nın Türkiye'den seçtikleri

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), web sayfasında “İstanbul23 Final” bölümü hazırlayarak, final maçını izlemek için İstanbul’a geleceklere bir “etkinlik rehberi” oluşturdu.

#2
Foto - Tanıtımda dikkat çeken detaylar! İşte UEFA'nın Türkiye'den seçtikleri

“Gerçekten ikonik bir küresel mücevher olan İstanbul’a hoş geldiniz” denilerek İstanbul’dan şu sözlerle bahsedildi: “İki kıtaya, iki denize, eski imparatorluklara ve hem Avrupa hem de Asya kültürlerinin, yemeklerinin ve geleneklerinin zengin bir karışımına sahip olan İstanbul’da görülecek yer sıkıntısı yoktur. Şehir kesinlikle bu sayfaya sığdıramayacağımız kadar çok şey sunuyor. Seyahat programınızı önceden hazırlayın. İstanbul, dünyanın en popüler turistik yerlerinden biridir, bu nedenle başlıca cazibe merkezleri her zaman meşguldür. Kaçırmak istemediğiniz şeyleri listeleyin ve biletlerinizi çok önceden ayırtın” Türkçe “Afiyet olsun” denilerek “Yiyecek ve içecek” başlığı da hazırlandı. Türk yemeklerinden “İstanbul’dayken bu geleneksel Türk lezzetlerini tattığınızdan ve klasik bir Türk kahvesi ile bitirdiğinizden emin olun. İstanbul’da herkesin damak tadına uygun yemekler var ve şehirde yemek yenebilecek inanılmaz mekânların bolluğu, ister geleneksel sokak yemeklerinin, ister kaliteli yemeklerin, ister rahat bir restoran havasının peşinde olun, kesinlikle sizi hayal kırıklığına uğratmaz” sözleriyle bahsedildi.

#3
Foto - Tanıtımda dikkat çeken detaylar! İşte UEFA'nın Türkiye'den seçtikleri

Örnek olarak da şu dört yemek sıralandı: Meze: Başlangıç olarak yenen, salamura sebzeler, marine edilmiş etler ve balık, fasulye ve tahıllardan oluşan bir dizi sıcak ve soğuk yemek. Meze başlı başına bir deneyimdir ve Akdeniz mutfağının bir simgesidir.

#4
Foto - Tanıtımda dikkat çeken detaylar! İşte UEFA'nın Türkiye'den seçtikleri

Menemen: Tavada sotelenmiş yumurta, yeşil biber, domates ve baharatlardan oluşan tipik bir Türk kahvaltı yemeği.

#5
Foto - Tanıtımda dikkat çeken detaylar! İşte UEFA'nın Türkiye'den seçtikleri

Baklava: Türk mutfağının vazgeçilmez tatlısı olan bu tatlı ikram, zengin tereyağlı iyiliğin mükemmel bir birleşimidir ve çeşitli fındık bazlı dolgularla servis edilebilir.

#6
Foto - Tanıtımda dikkat çeken detaylar! İşte UEFA'nın Türkiye'den seçtikleri

Köfte&kebap: Türkiye’nin kuzu veya dana etinden yapılan temel köfte veya ızgara etleri, nane veya maydanoz gibi taze otlar veya soğan ve baharatlarla pişirilebilir.

#7
Foto - Tanıtımda dikkat çeken detaylar! İşte UEFA'nın Türkiye'den seçtikleri

Bu başlık altında açılan “Tarih” sekmesinde ise Kapalı Çarşı, Ayasofya, Topkapı Sarayı, Sultanahmet Camisi ve Yerebatan Sarnıcı olmak üzere beş tarihi yapıya yer verildi. Konaklamak için de pek çok olasılığın olduğu vurgulanarak, her bütçeye uygun birçok seçeneğin yer aldığı aktarıldı. Konaklama kapsamında Beşiktaş, Sultanahmet, Beyoğlu, Kadıköy, Nişantaşı ve Teşvikiye, Fener ve Balat ile Kurtuluş ve Bomonti bölgeleri tavsiye edilerek bilgi verildi.

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