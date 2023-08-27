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Yaşam
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Tam 20 senede oluşturdu! Müzik öğretmeninin 1 milyon liralık tutkusu

2023-08-27 18:01:28
Tam 20 senede oluşturdu! Müzik öğretmeninin 1 milyon liralık tutkusu

20 senedir model araba koleksiyonu yapan müzik öğretmeninin bu tutkusu 1 milyon liraya eş değer.

#1
Foto - Tam 20 senede oluşturdu! Müzik öğretmeninin 1 milyon liralık tutkusu

Antalya’da yaşayan 49 yaşındaki müzik öğretmeni Gökhan Heparslan, 20 yıldır model arabaları biriktiriyor. 600 parçadan oluşan bu tutkusunun onu dünyanın sıkıntılarından uzaklaştırdığını aktaran Heparslan’ın koleksiyonun değeri ise yaklaşık 1 milyon lirayı buluyor. Heparslan, aynı zamanda ilkokuldan bu yana çaldığı nostaljik klavyeleri de biriktiriyor.

#2
Foto - Tam 20 senede oluşturdu! Müzik öğretmeninin 1 milyon liralık tutkusu

Model araba tutkusunun nasıl başladığını anlatan müzik öğretmeni Gökhan Heparslan, “Benim çocukluk yaşlarımda oynadığım oyuncak arabalarımı bulmam ve onları bir vitrine dizmemle başladı her şey. Sergileme şekli hoşuma gitti ve biriktirmeye başladım.

#3
Foto - Tam 20 senede oluşturdu! Müzik öğretmeninin 1 milyon liralık tutkusu

Daha sonra 20 yılı aşkın süredir biriktirerek sayıyı artırmaya devam ettim. Her şeyden daha önemlisi bu metal arabalar sayesinde çok sayıda dostluklar edindik. Bunlar çok çok daha kıymetli geliyor bana. Bununla ilgili Türkiye çapında buluşmalar yaptık. Bu dostluk olayı gerçekten de bu metal arabaların bize sağladığı çok güzel bir avantaj oluşturmuş durumda” dedi.

#4
Foto - Tam 20 senede oluşturdu! Müzik öğretmeninin 1 milyon liralık tutkusu

Koleksiyonunun toplam değerinin 1 milyon lira olduğunu vurgulayan Heparslan, “Bu oda eski parayla 1 trilyonu geçkin. Artık oda yetmeyecek gibi duruyor. Yani böyle bu odaya sığmaz hale geldiği için artık farklı bir mekanda yapmam gerekiyor. Müze tadında bir sergileme konusu olursa ilerleyen zamanlarda çok daha şık olur diye düşünüyorum. Herkesle paylaşmış oluruz bu şekilde” şeklinde konuştu.

#5
Foto - Tam 20 senede oluşturdu! Müzik öğretmeninin 1 milyon liralık tutkusu

Öğretmenlik yaptığı okulda zaman zaman öğrencilerinin de kendisini örnek alarak koleksiyonerlik yolunda ilerlediklerini dile getiren Heparslan, “Bir şeylerle uğraşmak, oyalanmak bunlar çok önemli. Yani o zaman yaşadığınızı hissediyorsunuz. Rutin ve mecbur olduğunuz şeyler yerine bunlarla uğraşmak, bunların tozunu almak, temizliğini yapmak insanı o kadar rahatlatıyor ki, dünyanın bir takım dertlerinden uzaklaştırıyor, sizi alıp götürüyor. Böyle bir rahatlamadan sonra tekrar rutin yaşantınıza çok daha rahat dönebiliyorsunuz, deşarj oluyorsunuz” ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Tam 20 senede oluşturdu! Müzik öğretmeninin 1 milyon liralık tutkusu

İstediği parçalara yurt dışı alışverişi ve diğer koleksiyonerlerle takas yoluyla ulaştığını belirten Heparslan, önemli olanın seriyi tamamlamak olduğunu ve bunun için çaba gösterilmesi gerektiğini aktardı.

#7
Foto - Tam 20 senede oluşturdu! Müzik öğretmeninin 1 milyon liralık tutkusu

Toplam 600 parçayı bulan bir koleksiyonu olduğunu vurgulayan Heparslan, “Bunların hepsinde bir anınız var. Yani gerçeğini alıp binememişsiniz, mesela Renault 12 sizin bir akrabanızın bir arabasıydı belki. Bu şekilde olunca, onu en azından burada yakından izlemek, sergilemek keyif veriyor ve gerçekten de hepsi de çocuklarımız gibi.

#8
Foto - Tam 20 senede oluşturdu! Müzik öğretmeninin 1 milyon liralık tutkusu

Hayallerinizi yaşıyorsunuz. Hatta takasa gönderdiğimiz modelin halini hatırını sorarız. Modelime iyi bak, temizliyor musun, nerede sergiliyorsun? diyoruz. Fotoğrafını çekip gönderir. ‘Abi burada sergiliyorum’ der. Yani böyle aramızda bir takım paylaşımlar da oluyor” dedi.

#9
Foto - Tam 20 senede oluşturdu! Müzik öğretmeninin 1 milyon liralık tutkusu

Model araba koleksiyonunun yanında nostaljik klavyeler de biriktirmeye başladığını belirten Heparslan, bunun ise 1994 yılında Ankara Devlet Tiyatroları için “Savaş Baba” isimli oyuna müzik yaptığı orgu bulmasıyla başladığını anlattı. Heparslan, “Hayatım boyunca çaldığım tüm klavyeleri toplamaya başladım. O klavyeleri gördüğünüzde aynı model araçlardaki gibi o yaşadığınız anlar o zamanlar aklınıza geliyor. Hedefim, ilkokuldan başlayıp şu yaşa kadar kullandığım bütün klavyeleri yıl yıl seri olarak dizmek.

#10
Foto - Tam 20 senede oluşturdu! Müzik öğretmeninin 1 milyon liralık tutkusu

Fakat tabii ki 90'lı yılları konuştuğumuz için yani kondisyonu düzgün cihazlar bulmak benim için çok önemli. Yani üstünde benim cihazlarımda tek çizik bulamazsınız. Kondisyonun böyle olması da çok kıymetli. Onun için zor oluyor. Yani her zaman takip etmek zorundasınız. Bu seriyi tamamlayınca da bunu sergilemeyi düşünüyorum” dedi.

#11
Foto - Tam 20 senede oluşturdu! Müzik öğretmeninin 1 milyon liralık tutkusu

Bunca yıllık emeğinin zarar görmesine ilişkin kaygıları sorulduğunda ise hepsinin sigortalı olduğunu aktaran Heparslan, “Allah göstermesin tabii öyle bir şey olduğunda üzülürsünüz. Bunlar yıllar yılı toplanmış, harcanmış emekler. Yani sizin cebinizde para olabilir ama 20 yılda toplanan bu şeyi 1 günde bir araya getiremezsiniz. Tekrar bir 20 yıl gerektirir. Onun için hani maddiyattan da ziyade manevi kaygı oluyor” şeklinde konuştu.

#12
Foto - Tam 20 senede oluşturdu! Müzik öğretmeninin 1 milyon liralık tutkusu

#13
Foto - Tam 20 senede oluşturdu! Müzik öğretmeninin 1 milyon liralık tutkusu

#14
Foto - Tam 20 senede oluşturdu! Müzik öğretmeninin 1 milyon liralık tutkusu

#15
Foto - Tam 20 senede oluşturdu! Müzik öğretmeninin 1 milyon liralık tutkusu

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