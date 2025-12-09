Haber Merkezi Giriş Tarihi: Talebi görüp bir sene önce başladı, koca ilçeyi müdavimi yaptı! Kapış kapış gidiyor
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde fındık üreticileri, sezonun kapanmasının ardından çerezlik fındıklarını evde kavurmak yerine modern kavurma tesislerine yöneldi. Topladıkları mahsulün büyük bölümünü satan üreticiler, ellerinde kalan yüzlerce kilo fındığı da profesyonel tesislere teslim ediyor. İlçede yaklaşık bir yıldır fındık kavurma işiyle uğraşan işletmeci Murat Karahan, talebin her geçen gün arttığını belirterek, "Her gün kilolarca fındık geliyor. Bir gelen bir daha geliyor" dedi.