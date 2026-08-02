Talebi artan Konya kirazı dalında bırakılıyor: Dünyanın birçok ülkesinde “Türk kirazı” dikkat çekti

Köylerde kurulan kara kazanlarda kaynar suya batırılan kirazlar, daha sonra güneş altında yaklaşık bir hafta kurutuluyor. Kurutulan kirazlar, kış aylarında çerez olarak tüketiliyor. "SICAK SUYA BATIRIP BİR HAFTA GÜNEŞTE KURUTUYORUZ" Obruk Mahallesi'nde kendi bahçesindeki kirazları kurutan Bahar Yıldızhan, önce taze kirazları sattıklarını, elde kalan ürünleri ise kurutarak değerlendirdiklerini söyleyerek, "Kışın kahvenin yanında kiraz kurusunu Saimbeyli halkı uzun yıllardır tüketir. Son yıllarda Adana'da da yaygınlaşmaya başladı. Kalorisi düşük olduğu için çayın ve kahvenin yanında tercih ediliyor. Satamadığımız kirazları topluyoruz, sıcak suya batırıp yaklaşık bir hafta güneşte kurutuyoruz. Daha sonra dolapta saklayarak kış boyunca tüketiyoruz. Tadını bilenlerin talebi oldukça fazla" dedi. 4 yıldır bu yöntemle kışlık kirazı çerez olarak değerlendirdiklerini ifade eden Halime Kaytancı ise son yıllarda kiraz kurusuna ilginin arttığını belirtti. Kaytancı, "Bahçemizde yetişen kirazlardan satamadıklarımızı çerez haline getiriyoruz. Hatta Mersin, Adana ve Ankara'daki tanıdıklarımız da istiyor, onlara gönderiyoruz. Kiraz çerezi görüntü olarak üzüm kurusuna benziyor ancak çekirdeği büyük. Geçen yıl don nedeniyle kiraz yoktu. Önceki yıllarda 80-100 lira arasında alıcı buluyordu. Bu yıl rekolte yüksek olduğu için elimizde kalan kirazları şimdiden kurutarak kışa hazırlıyoruz" diye konuştu.