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Talebi artan Konya kirazı dalında bırakılıyor: Dünyanın birçok ülkesinde "Türk kirazı" dikkat çekti

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Talebi artan Konya kirazı dalında bırakılıyor: Dünyanın birçok ülkesinde “Türk kirazı” dikkat çekti

Mersin, Adana ve Ankara'dan artan talebiyle Adana'da kirazlar öne çıkıyor. Kirazlar dalında bırakılıp kurutularak kışlık çereze dönüştürülüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hadim kirazının Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesine “Türk kirazı” olarak ulaştığını belirterek, Avrupa'da bir çok ülkeye giden kiraz üreticilerin emeğine dikkat çekti dedi.

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Foto - Talebi artan Konya kirazı dalında bırakılıyor: Dünyanın birçok ülkesinde "Türk kirazı" dikkat çekti

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hadim'de düzenlenen Kiraz Şenliği'nde üreticilerle bir araya gelerek, ilçenin dünyaca ünlü kirazının başarısına dikkat çekti.

#2
Foto - Talebi artan Konya kirazı dalında bırakılıyor: Dünyanın birçok ülkesinde "Türk kirazı" dikkat çekti

Başkan Altay, Hadim kirazının yalnızca dalında değil, Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede "Türk kirazı" olarak büyük ilgi gördüğünü belirtti. Bu başarının arkasında üreticilerin alın teri ve özverili çalışmasının bulunduğunu ifade eden Altay, toprağı berekete dönüştüren çiftçilere teşekkür etti.

#3
Foto - Talebi artan Konya kirazı dalında bırakılıyor: Dünyanın birçok ülkesinde "Türk kirazı" dikkat çekti

Kiraz Şenliği kapsamında üreticilerle buluşan Başkan Altay, düzenlenen yarışmada dereceye giren çiftçileri tebrik ederek ödüllerini takdim etti. Tüm üreticilere bereketli ve bol kazançlı bir sezon temennisinde bulunan Altay, Hadim kirazının hem Konya'nın hem de Türkiye'nin önemli tarımsal değerlerinden biri olduğunu vurguladı.

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Foto - Talebi artan Konya kirazı dalında bırakılıyor: Dünyanın birçok ülkesinde "Türk kirazı" dikkat çekti

Öte yandan Yaklaşık bin 600 rakımda yetişen, kendine özgü aroması ve lezzetiyle bilinen Saimbeyli kirazı ve beyaz kiraz bu yıl dalında 60 ile 100 lira arasında alıcı buldu. Rekoltenin yüksek olması nedeniyle satılamayan ürünler ise israf edilmeyerek geleneksel yöntemlerle kurutulup kışlık çerez olarak ev ekonomilerine katkı sunuyor. Kurutulan kirazlar kilosu 100 TL'den alıcı buluyor.

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Foto - Talebi artan Konya kirazı dalında bırakılıyor: Dünyanın birçok ülkesinde "Türk kirazı" dikkat çekti

Köylerde kurulan kara kazanlarda kaynar suya batırılan kirazlar, daha sonra güneş altında yaklaşık bir hafta kurutuluyor. Kurutulan kirazlar, kış aylarında çerez olarak tüketiliyor. "SICAK SUYA BATIRIP BİR HAFTA GÜNEŞTE KURUTUYORUZ" Obruk Mahallesi'nde kendi bahçesindeki kirazları kurutan Bahar Yıldızhan, önce taze kirazları sattıklarını, elde kalan ürünleri ise kurutarak değerlendirdiklerini söyleyerek, "Kışın kahvenin yanında kiraz kurusunu Saimbeyli halkı uzun yıllardır tüketir. Son yıllarda Adana'da da yaygınlaşmaya başladı. Kalorisi düşük olduğu için çayın ve kahvenin yanında tercih ediliyor. Satamadığımız kirazları topluyoruz, sıcak suya batırıp yaklaşık bir hafta güneşte kurutuyoruz. Daha sonra dolapta saklayarak kış boyunca tüketiyoruz. Tadını bilenlerin talebi oldukça fazla" dedi. 4 yıldır bu yöntemle kışlık kirazı çerez olarak değerlendirdiklerini ifade eden Halime Kaytancı ise son yıllarda kiraz kurusuna ilginin arttığını belirtti. Kaytancı, "Bahçemizde yetişen kirazlardan satamadıklarımızı çerez haline getiriyoruz. Hatta Mersin, Adana ve Ankara'daki tanıdıklarımız da istiyor, onlara gönderiyoruz. Kiraz çerezi görüntü olarak üzüm kurusuna benziyor ancak çekirdeği büyük. Geçen yıl don nedeniyle kiraz yoktu. Önceki yıllarda 80-100 lira arasında alıcı buluyordu. Bu yıl rekolte yüksek olduğu için elimizde kalan kirazları şimdiden kurutarak kışa hazırlıyoruz" diye konuştu.

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