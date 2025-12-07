Tahta kaşıkları en iyi temizleme yöntemi! Çatlayan tahta kaşıkla yemek yapmak güvenli mi? 24 saat tamamen kurusun

"Doğru şekilde kurutulmalı" Öte yandan uzmanların altını çizdiği en kritik nokta, ahşap gereçlerin doğru şekilde kurutulması. Yıkanan kaşıkların en az 24 saat açık havada tamamen kuruması gerekiyor. Aksi halde nem, bakterilerin hayatta kalması için uygun bir ortam sağlayabilir. Chapman, tahta kaşıkların yukarı bakacak şekilde kurumaya bırakılmasını ve kesme tahtalarının hava alacak biçimde dik konumda tutulmasını öneriyor. Ne zaman değiştirilmeli? Zaman içinde çatlayan, ayrılan veya üzerinde koyu renkli lekeler oluşan kaşıkların ise değiştirilmesi gerekiyor. Gıda bilimci Bryan Quoc Le ve NEHA Gıda Güvenliği Programı Başkanı Darin Detwiler, HuffPost'a verdikleri röportajda, çatlakların mikroorganizmaların yerleşip temizlenmesini zorlaştıran boşluklar yarattığını belirterek bu tür gereçlerin mutfaktan uzaklaştırılmasını tavsiye etti. Nasıl yıkamalı? Tahta kaşıkların bakımı konusunda uzmanlar sıcak su ve sabunla yıkamanın yeterli olduğunu, bulaşık makinesinin ise ahşabı çatlatabileceği için önerilmediğini belirtiyor. Ayrıca kaşıkların zaman zaman gıda sınıfı mineral yağla yağlanması, çatlama ve kurumanın önüne geçiyor. Aşındırıcı kimyasallar ve çamaşır suyunun ise ahşabın emici yapısı nedeniyle kullanılmaması gerektiği vurgulanıyor. Neden tahta kaşık? Faydaları Tahta kaşıklar ısıyı iletmez. Metal ürünlerde olduğu gibi yemek karıştırırken elinizi yakmaz. Yüksek ısı toleransı sayesinde, tencerenin kenarına yaslandığında erimez. Tahta kaşık kullanımı, mutfağınız için olduğu kadar çevreniz için de sağlıklıdır. Tahta kaşıkların en güzel yönlerinin başında kullanıldıkları tava ya da tencereleri hiç çizmemeleri geliyor. Metal ürünler kullanıldığı zaman yapıları nedeniyle yüzeyleri çizebiliyor ve bunun sonucunda istenmeyen sonuçlar doğabiliyor. Çizikler nedeniyle yüksek ısılarda pişirme işlemi gerçekleştiren araç-gereçlerin de sağlıksız yönlerinin açığa çıkma tehlikesi ön plana çıkıyor. Özellikle demir döküm tava ve tencerelerinin yüzeylerindeki herhangi bir derin çizik onların yeniden sağlıklı bir şekilde kullanılmamasına neden oluyor. Sırf bu yüzden bile tahta kaşık kullanmakta fayda var. Metal araç-gereçler ısıyı çok kolay iletirken, tahta kaşıkla çok uzun süreler boyunca bir şey karıştırmak istediğinizde hem eliniz yanmaz hem de pişirme araçlarınız çizilmez. Metal, plastik veya silikon ile karşılaştırıldığında ahşap daha yumuşaktır, bu nedenle de ahşap hissi daha güzeldir. Ahşap mutfak eşyalarının daha kalın kulpları vardır ve bu da onları tutmayı kolaylaştırır. Bazı el yapımı kaşıklar, tutuşunuza ve avucunuzun şekline göre kolayca kalıplanan bükülmüş saplara bile sahiptir Leke kalmadan, bakteri oluşumuna fırsat vermeden, koku bırakmadan tahta kaşıklarınızı doğal yöntemlerle temizleyebilirsiniz.