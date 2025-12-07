Tahta kaşıkları en iyi temizleme yöntemi! Çatlayan tahta kaşıkla yemek yapmak güvenli mi? 24 saat tamamen kurusun

  • İSTANBUL
Giriş Tarihi:
Mutfaklar içerisinde en fazla kullanılan eşyalar arasında kaşıklar yer almaktadır. Tahta kaşık temizliği hakkında ne kadar bilinçli davranıyoruz? Bulaşık makinesine atmak mı doğru sizce yoksa elde yıkamak mı? Neden yemek pişirirken ya da tatlı yaparken hep tahta kaşık kullanmalısınız? Bu soruların tüm yanıtlar ve daha fazlası haberimizde... Ancak çatlayan veya nemli kalan gereçler risk oluşturuyor. tahta kaşıkların elde yıkanıp en az 24 saat tamamen kurutulmasını ve zamanla çatlayanların mutlaka değiştirilmesi öneriliyor.

Neden yemek pişirirken ya da tatlı yaparken tahta kaşık kullanmalısınız? Gıda farkındalığı geliştikçe mutfaklarımızın ufak ufak çehresi değişti. Aslında biraz da özümüze dönüş başladı. Kuşaktan kuşağa aktarılan en nefis geleneklerimizden biri tahta kaşıklar mutfaklarda yerini daha fazla aldı. Artık çekmecelerimizde hep tahta kaşık bulunduruyoruz. Metal kaşıkların da elbette kullanım alanları var ancak yemek ya da tatlı yaparken hep tahta kaşık kullanmanız için birçok neden var.

Silikon ve plastik mutfak gereçleri yaygınlaşsa da tahta kaşıklar hâlâ mutfaklarda yerini koruyor. Mutfakta en çok kullandığımız tahta kaşıklar, aslında sandığımız kadar masum değil. Hem dayanıklı hem de çevre dostu olarak görülen bu klasik gereçler, mutfak ekipmanı üreticileri ve şefler tarafından vazgeçilmez görülüyor. Ancak tahta kaşıkların hijyen konusunda zaman zaman tartışma yaratması, uzmanları açıklama yapmaya sevk ediyor. Tahta kaşıkların güvenli olup olmadığı sorusu gıda güvenliği uzmanların alanı. Euronews'in haberine göre Kuzey Karolina Eyalet Üniversitesi’nden gıda güvenliği araştırmacısı Prof. Ben Chapman, Martha Stewart'ın internet sitesine yaptığı açıklamada bugüne kadar ahşap kesme tahtaları veya kaşıkların gıda kaynaklı hastalıklara neden olduğuna dair herhangi bir vaka bulunmadığını söyledi. Chapman’a göre ahşap, gözenekli yapısı sayesinde yüzeydeki suyu ve bakteriyi içine çekiyor; bu süreçte bakterilerin gelişmesini engelleyen bir ortam oluşuyor. Bitkilerin doğal olarak ürettiği antimikrobiyal maddeler de ahşapta varlığını sürdürüyor.

"Doğru şekilde kurutulmalı" Öte yandan uzmanların altını çizdiği en kritik nokta, ahşap gereçlerin doğru şekilde kurutulması. Yıkanan kaşıkların en az 24 saat açık havada tamamen kuruması gerekiyor. Aksi halde nem, bakterilerin hayatta kalması için uygun bir ortam sağlayabilir. Chapman, tahta kaşıkların yukarı bakacak şekilde kurumaya bırakılmasını ve kesme tahtalarının hava alacak biçimde dik konumda tutulmasını öneriyor. Ne zaman değiştirilmeli? Zaman içinde çatlayan, ayrılan veya üzerinde koyu renkli lekeler oluşan kaşıkların ise değiştirilmesi gerekiyor. Gıda bilimci Bryan Quoc Le ve NEHA Gıda Güvenliği Programı Başkanı Darin Detwiler, HuffPost'a verdikleri röportajda, çatlakların mikroorganizmaların yerleşip temizlenmesini zorlaştıran boşluklar yarattığını belirterek bu tür gereçlerin mutfaktan uzaklaştırılmasını tavsiye etti. Nasıl yıkamalı? Tahta kaşıkların bakımı konusunda uzmanlar sıcak su ve sabunla yıkamanın yeterli olduğunu, bulaşık makinesinin ise ahşabı çatlatabileceği için önerilmediğini belirtiyor. Ayrıca kaşıkların zaman zaman gıda sınıfı mineral yağla yağlanması, çatlama ve kurumanın önüne geçiyor. Aşındırıcı kimyasallar ve çamaşır suyunun ise ahşabın emici yapısı nedeniyle kullanılmaması gerektiği vurgulanıyor. Neden tahta kaşık? Faydaları Tahta kaşıklar ısıyı iletmez. Metal ürünlerde olduğu gibi yemek karıştırırken elinizi yakmaz. Yüksek ısı toleransı sayesinde, tencerenin kenarına yaslandığında erimez. Tahta kaşık kullanımı, mutfağınız için olduğu kadar çevreniz için de sağlıklıdır. Tahta kaşıkların en güzel yönlerinin başında kullanıldıkları tava ya da tencereleri hiç çizmemeleri geliyor. Metal ürünler kullanıldığı zaman yapıları nedeniyle yüzeyleri çizebiliyor ve bunun sonucunda istenmeyen sonuçlar doğabiliyor. Çizikler nedeniyle yüksek ısılarda pişirme işlemi gerçekleştiren araç-gereçlerin de sağlıksız yönlerinin açığa çıkma tehlikesi ön plana çıkıyor. Özellikle demir döküm tava ve tencerelerinin yüzeylerindeki herhangi bir derin çizik onların yeniden sağlıklı bir şekilde kullanılmamasına neden oluyor. Sırf bu yüzden bile tahta kaşık kullanmakta fayda var. Metal araç-gereçler ısıyı çok kolay iletirken, tahta kaşıkla çok uzun süreler boyunca bir şey karıştırmak istediğinizde hem eliniz yanmaz hem de pişirme araçlarınız çizilmez. Metal, plastik veya silikon ile karşılaştırıldığında ahşap daha yumuşaktır, bu nedenle de ahşap hissi daha güzeldir. Ahşap mutfak eşyalarının daha kalın kulpları vardır ve bu da onları tutmayı kolaylaştırır. Bazı el yapımı kaşıklar, tutuşunuza ve avucunuzun şekline göre kolayca kalıplanan bükülmüş saplara bile sahiptir Leke kalmadan, bakteri oluşumuna fırsat vermeden, koku bırakmadan tahta kaşıklarınızı doğal yöntemlerle temizleyebilirsiniz.

Tahta kaşıklar nasıl temizlenir? Tahta kaşıklar, teflon tava ve tencerelerin çizilmemesi ve yemeklerin tadının bozulmaması için en çok tercih ettiğimiz mutfak ürünleri arasında yer alır. Bu nedenle de tahta kaşıkların her yemek yapımından sonra bakterileri üzerinde barındırmaması için derinlemesine temizlemek gerekir. Tahta kaşık temizleme! Mutfaklar içerisinde kullanılacak olan seramik, teflon gibi çizilme özelliği bulunan eşya modelleri konusunda her türlü araç gereç kullanılmamaktadır. Bu özellikte yer alan eşyaları kullanmanız sırasında tahta eşyalar kullanmanızı sizlere öneriyoruz. Bu yüzden çizilme özelliği yer alan türdeki tencerelerde yemek yaptığınız zaman tahta kaşık kullanabilirsiniz. İyi şekilde temizlenmeyen tahta kaşıklar da kirleri içerisinde bir arada tutarak sağlık açısından bir tehdit unsuru olacaktır. Tahta kaşık temizliğini doğru yapabilmek için oksijenli su, karbonat ve zeytinyağı kullanabilirsiniz. Bunun için doğal yöntemleri tercih edebilirsiniz. Oksijenli Su Oksijenli su ile beraber tahta kaşık temizlemek adına pratik bir yöntem olması ile beraber oldukça da etkili yöntemler arasındadır. Eczane üzerinde kolayca temin edilecek olan oksijenli su ile tahta kaşık temizliği yapabilmek için ilk olarak kap kullanmanız gerekir. Temizlenecek olan tahta kaşığı kabın içine oksijenli su dökün. Daha sonra bekletmeye başlayın. Oksijenli su kullanmak daha etkili bir çözüm olarak yer almaktadır. {relation id:1644111 slug:' bulasik-makinesinin-iyi-yikamasi-nasil-saglanir-bulasik-makinesi-nasil-temizlenir'} Karbonat Kullanımı Karbonat kullanarak tahta kaşık temizliği gerçekleştirmek son derece kolay ve etkili bir yöntem olarak yer almaktadır. Bunun nedeni karbonat su içerisinde çözüldüğü zaman tahta aracılığı ile kolaylıkla edilmektedir. Bu emilimin uygulaması ile beraber tahta kaşığın içinde birikecek olan besinlerin oluşturduğu asitleri nötr hale gelmektedir. Bu sayede tertemiz olur. Kaşıklarınız temizlenmektedir. Bu konuda 2 su bardağına 1 tatlı kaşığı oranlarında karbonat koyabilir ve karbonat çözülene kadar karıştırmaya başlatın. Elde edilecek olan karışımın içerisine tahta kaşıkları bir araya getirerek 20-30 dakika kadar beklemeniz gerekmektedir. Zeytinyağı Kullanımı Tahta kaşık temizliği konusunda kullanılacak olan malzemelerden bir tanesi de zeytinyağıdır. Bu konuda saf zeytinyağı kullanmak çok daha etkili sonuç vermektedir. İlk olarak fırınınızı 180 derecede çalıştırmalısınız. Daha sonra ise zeytinyağı ile tahta kaşığı temizlemeye başlayarak kaşığın tüm yüzeyini yağ ile kaplayabilirsiniz. Fırın tam olarak ısındıktan sonra kaşıkları fırına koyabilirsiniz. Daha sonra ise elde yıkayarak kurumaya bırakmanız gerekmektedir. Tahta kaşık temizleme yöntemleri sayesinde temiz kaşıklar elde edebilirsiniz. Yeni tahta kaşık nasıl temizlenir? Bir paket karbonatı tencere içine dökün. 2 yemek kaşığı sirke ilave edin. Tüm malzemelerin üzerini geçecek şekilde kaynar su ekleyin ve kaynamaya bırakın. Yaklaşık 15 dakika kadar kaynadıktan sonra tahta kaşıkların içinde hapsolan kirlerin suya karıştığını görebilirsiniz. Tahta kaşıklarda oluşan kokuyu ve kararmayı gidermek için yapmanız gerekenler:

Derin bir kabın içine temizlenecek tahta kaşıkları dökün. Tahta kaşıkların üzerine oksijenli suyu gezdirin. Üzerini geçecek kadar su ilave edin ve 30 dakika kadar bekletin. Bekledikten sonra ılık su ile durulayın ve kurumaya bırakın. Tahta kaşık kaynatma Bir paket karbonatı tencere içine dökün. 2 yemek kaşığı sirke ilave edin. Tüm malzemelerin üzerini geçecek şekilde kaynar su ekleyin ve kaynamaya bırakın. Yaklaşık 15 dakika kadar kaynadıktan sonra tahta kaşıkların içinde hapsolan kirlerin suya karıştığını görebilirsiniz.

