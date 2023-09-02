2023-09-02 07:29:41 Suriye'de halk ayaklandı! 'Esed istifa' sloganları
Suriye'nin 5 ilinde binlerce kişinin katılımıyla Şam yönetimine karşı protestolar düzenlendi.
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Suriye'nin 5 ilinde binlerce kişinin katılımıyla Şam yönetimine karşı protestolar düzenlendi.
Haseke'nin Rasulayn ilçesi, İdlib'in Binniş, Maratmısrin, Termenin bölgeleri ile Halep’in Daret İzze, Mare, Azez, Afrin, Bab, Etarib ve Raco bölgelerinin yanı sıra Suriye ordusunun kontrolündeki Suveyda ile Dera illerinde düzenlenen gösterilere binlerce kişi katıldı.
Suveyda'da kent merkezindeki Kerame Meydanı'nda toplanan protestocular, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in istifasını istedi.
Göstericiler, "Esed istifa", "Suriye bizimdir, onu kimseye teslim etmeyiz" sloganı attı. Ayrıca kent merkezindeki esnaf bugün de kepenk kapatarak gösterilere destek verdi.
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