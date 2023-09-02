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Suriye'de halk ayaklandı! 'Esed istifa' sloganları

2023-09-02 07:29:41
Suriye'de halk ayaklandı! 'Esed istifa' sloganları

Suriye'nin 5 ilinde binlerce kişinin katılımıyla Şam yönetimine karşı protestolar düzenlendi.

#1
Foto - Suriye'de halk ayaklandı! 'Esed istifa' sloganları

Haseke'nin Rasulayn ilçesi, İdlib'in Binniş, Maratmısrin, Termenin bölgeleri ile Halep’in Daret İzze, Mare, Azez, Afrin, Bab, Etarib ve Raco bölgelerinin yanı sıra Suriye ordusunun kontrolündeki Suveyda ile Dera illerinde düzenlenen gösterilere binlerce kişi katıldı.

#2
Foto - Suriye'de halk ayaklandı! 'Esed istifa' sloganları

Suveyda'da kent merkezindeki Kerame Meydanı'nda toplanan protestocular, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in istifasını istedi.

#3
Foto - Suriye'de halk ayaklandı! 'Esed istifa' sloganları

Göstericiler, "Esed istifa", "Suriye bizimdir, onu kimseye teslim etmeyiz" sloganı attı. Ayrıca kent merkezindeki esnaf bugün de kepenk kapatarak gösterilere destek verdi.

#4
Foto - Suriye'de halk ayaklandı! 'Esed istifa' sloganları

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