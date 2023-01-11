  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
5
Sultangazi'de korkutan yangın

2023-01-11 15:46:49
Sultangazi'de korkutan yangın

Olay saat 11.30 sıralarında İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Yayla Mahallesi Keklik Sokak'taki 4 katlı binanın bodrum kadında yaşandı.

#1
Foto - Sultangazi'de korkutan yangın

Edinilen bilgiye göre oğullarının yaşadığı binanın bodrum katındaki dairede yalnız kalan Hamide Çalışkan isimli yaşlı kadının evinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

#2
Foto - Sultangazi'de korkutan yangın

Bu sırada dün akşam Kemerburgaz - Göktürk yolunda meydana gelen kazada hayatı kaybeden kurye Bülent Yahşi'nin evinde taziye ziyareti vardı. Taziyeye gelenler dumanı fark ederek binada yaşayanlarla birlikte Çalışkan'ı içeriden çıkardı.

#3
Foto - Sultangazi'de korkutan yangın

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürülerek kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen Hamide Çalışkan'a ise sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

#4
Foto - Sultangazi'de korkutan yangın

Çalışkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangının kesin çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Sinan Ateş cinayeti ile ilgili flaş çıkış! “İYİ Parti” detayı tam bomba
Medya

Sinan Ateş cinayeti ile ilgili flaş çıkış! “İYİ Parti” detayı tam bomba

"Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş'in bir suikasta kurban gitmesi üzerine MHP'yi hedef alan, seçim ayarlı bir kara propaganda kampanyası..
Alman İstihbaratı Sinan Ateş'in ölümü sonrası yayımladı! Zamanlama tam anlamıyla manidar
Gündem

Alman İstihbaratı Sinan Ateş'in ölümü sonrası yayımladı! Zamanlama tam anlamıyla manidar

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesinin ardından Almanya istihbaratı tarafından 'Ülkücü Hareketi' analizi yayımlandı. ..
Meteoroloji’den 11 kent için ciddi uyarı: ‘Fena geliyor!’
Gündem

Meteoroloji’den 11 kent için ciddi uyarı: ‘Fena geliyor!’

Meteoroloji Genel Müdürlüğü "turuncu" ve "sarı" kod uyarısında bulundu. İzmir ve Antalya'nın da aralarında olduğu 11 kentte sağanak ve fırtı..
3 bin İHA'dan oluşan ordu kurma kararı alındı! Dünya ayağa kalkacak
Teknoloji

3 bin İHA'dan oluşan ordu kurma kararı alındı! Dünya ayağa kalkacak

Asya kıtasında Tayvan ile Çin arasında gerilim tırmanıyor. Olası savaş durumuna hazırlanan Tayvan, 3 bin İHA'dan oluşan askeri filo kurma ka..
Erdoğan'ın eski danışmanı, mide bulandırdı! Bu adam, artık iyice zıvanadan çıktı
Medya

Erdoğan'ın eski danışmanı, mide bulandırdı! Bu adam, artık iyice zıvanadan çıktı

Ahmet Davutoğlu'nun Karar gazetesindeki tetikçisi Akif Beki, yine haddini aştı. Bir dönem danışmanlığını yaptığı Tayyip Erdoğan'la aklı sıra..
HDP şehit bacısına küfreden Türkkan ile CHP'li Başarır'ın dokunulmazlıklarının görüşüleceği Komisyon Toplantısı'na katılmayacak!
Siyaset

HDP şehit bacısına küfreden Türkkan ile CHP'li Başarır'ın dokunulmazlıklarının görüşüleceği Komisyon Toplantısı'na katılmayacak!

HDP yönetimi, CHP'li Ali Mahir Başarır ile İP'li Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlıklarının görüşüleceği Karma Komisyon Toplantısı'na katılmayaca..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23