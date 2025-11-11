  • İSTANBUL
Şule Yüksel Şenler ve Malcolm X'in mirasını yaşatacak "Yankılar" sergisi 14 Kasım'da AKM'de

Şule Yüksel Şenler ve Malcolm X'in düşünsel kesişimini merkeze alan "Yankılar" sergisi 14 Kasım Cuma günü Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) açılacak. Şule Yüksel Şenler Vakfından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve vakfın onursal başkanı Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 30 Mart'ta Birleşmiş Milletler'de gerçekleştirilen ilk etabın ardından, serginin ikinci etabı AKM'de sanatseverlerle buluşacak.

Foto - Şule Yüksel Şenler ve Malcolm X'in mirasını yaşatacak "Yankılar" sergisi 14 Kasım'da AKM'de

Geleneksel bir biyografi anlatımının ötesine geçerek, Doğu ile Batı, inanç ile direniş arasında bir diyalog kuran serginin merkezinde yer alan yankı kavramı, sadece sesin tekrarı değil, devamlılığın, yansımanın ve dönüşümün estetik bir simgesi olarak ele alınıyor. Şule Yüksel Şenler Vakfı ve The Malcolm X & Dr. Betty Shabazz Memorial and Educational Center işbirliğiyle hayata geçirilen sergide ziyaretçiler, kelimelerin ve inançların sınırları aşarak nasıl ortak bir adalet çağrısına dönüştüğünü deneyimlemeye davet ediliyor.

Foto - Şule Yüksel Şenler ve Malcolm X'in mirasını yaşatacak "Yankılar" sergisi 14 Kasım'da AKM'de

Sergi, Malcolm'un Yolu-Şule'nin Yolu, Malcolm'un Ateşi-Şule'nin Işığı, Çağrı ve Malcolm'un Kalbi-Şule'nin Aklı olmak üzere dört tematik bölümden oluşuyor. Malcolm'un Yolu-Şule'nin Yolu bölümünde, 1960'lı yıllardaki eşzamanlı hayat kesitleri ve dönüşüm yolculukları, dönemin ruhunu yansıtan siyah beyaz fotoğraflarla sunuluyor. Malcolm'un Ateşi-Şule'nin Işığı bölümünde yapay zeka teknolojisiyle yeniden üretilen seslerin ortak bir manifestoyu birlikte seslendirdiği bu alan, mekansal bir yankı yaratıyor.

Foto - Şule Yüksel Şenler ve Malcolm X'in mirasını yaşatacak "Yankılar" sergisi 14 Kasım'da AKM'de

Çağrı bölümünde ise aynı açıya sahip iki hitap fotoğrafının üst üste bindirildiği yerleştirmede, izleyicinin konumuna göre görüntü dönüşüyor, bir açıdan Şule Yüksel Şenler, diğerinden Malcolm X görünür hale geliyor. Serginin kapanışı, Malcolm'un Kalbi-Şule'nin Aklı bölümünde de mektuplar, notlar ve eskizler iki figürün iç dünyasını açığa çıkarıyor. Ziyaretçiler, bu ortak mirasa kendi mektuplarını ekleyerek katılım sağlayabiliyor.

Foto - Şule Yüksel Şenler ve Malcolm X'in mirasını yaşatacak "Yankılar" sergisi 14 Kasım'da AKM'de

Açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın katılımı beklenen "Yankılar" sergisi, 14-27 Kasım tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

