Şule Yüksel Şenler ve Malcolm X'in mirasını yaşatacak "Yankılar" sergisi 14 Kasım'da AKM'de
Şule Yüksel Şenler ve Malcolm X'in düşünsel kesişimini merkeze alan "Yankılar" sergisi 14 Kasım Cuma günü Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) açılacak. Şule Yüksel Şenler Vakfından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve vakfın onursal başkanı Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 30 Mart'ta Birleşmiş Milletler'de gerçekleştirilen ilk etabın ardından, serginin ikinci etabı AKM'de sanatseverlerle buluşacak.