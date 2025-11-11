Şule Yüksel Şenler ve Malcolm X'in mirasını yaşatacak "Yankılar" sergisi 14 Kasım'da AKM'de

Geleneksel bir biyografi anlatımının ötesine geçerek, Doğu ile Batı, inanç ile direniş arasında bir diyalog kuran serginin merkezinde yer alan yankı kavramı, sadece sesin tekrarı değil, devamlılığın, yansımanın ve dönüşümün estetik bir simgesi olarak ele alınıyor. Şule Yüksel Şenler Vakfı ve The Malcolm X & Dr. Betty Shabazz Memorial and Educational Center işbirliğiyle hayata geçirilen sergide ziyaretçiler, kelimelerin ve inançların sınırları aşarak nasıl ortak bir adalet çağrısına dönüştüğünü deneyimlemeye davet ediliyor.