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SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar maaş alacak? En düşük SGK ve Bağkur maaşları ne kadar oldu 2022?

2022-01-03 12:16:55
SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar maaş alacak? En düşük SGK ve Bağkur maaşları ne kadar oldu 2022?

SGK, Bağkuremekli maaşları 2022! Emekli ve memurlar beklediği aralık 2021 enflasyon verileri açıklandı. Açıklanan enflasyon verilerine göre, Memur ve memur emeklileri Ocak ayının 15’inden itibaren yüzde 5 toplu sözleşme zammının yanı sıra yüzde 22,248 de enflasyon farkı alacak. Böylece maaş ve aylıklara yapılacak toplam zam oranı yüzde 27,48 olacak Peki 2000 öncesi en düşük SGK emekli maaşı ne kadar? 2000 sonrası en düşük SGK emekli maaşı ne kadar? 2000 öncesi en düşük Bağkur emekli maaşı ne kadar? 2000 sonrası en düşük Bağkur emekli maaşı ne kadar?

#1
Foto - Aralık ayı enflasyonun açıklanmasıyla birlikte emekli ve memur aylıklarına yapılacak zam oranları belli oldu. Yıllık enflasyon rakamı yüzde 36,08 olarak açıklandı. Buna göre SSK ve Bağkur emeklisi için zam yüzde 25,48, Memur ve memur emeklisi için 2022 maaş zammı yüzde 5+22,48 olarak şekillendi. Yeni zamlarla birlikte En düşük memur maaşı 4 bin 444 liradan 5 bin 665 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı 3 bin 166 liradan 4 bin 37 liraya çıktı. Eski SSK'lı ve Bağ-Kur'lu emeklilerin aylıklarına ise toplu sözleşme zammı verilmiyor.

Aralık ayı enflasyonun açıklanmasıyla birlikte emekli ve memur aylıklarına yapılacak zam oranları belli oldu. Yıllık enflasyon rakamı yüzde 36,08 olarak açıklandı. Buna göre SSK ve Bağkur emeklisi için zam yüzde 25,48, Memur ve memur emeklisi için 2022 maaş zammı yüzde 5+22,48 olarak şekillendi. Yeni zamlarla birlikte En düşük memur maaşı 4 bin 444 liradan 5 bin 665 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı 3 bin 166 liradan 4 bin 37 liraya çıktı. Eski SSK'lı ve Bağ-Kur'lu emeklilerin aylıklarına ise toplu sözleşme zammı verilmiyor.

#2
Foto - Bu emeklilerin aylıklarına sadece geçmiş 6 aylık enflasyon oranı kadar yani yüzde 25,48 oranında zam yapıldı. Böylece en düşük işçi emeklisinin aylığı bin 626 liradan 2 bin 41 liraya, en düşük esnaf emeklisinin aylığı bin 764 liradan 2 bin 214 liraya, en düşük çiftçi emeklisinin aylığı da bin 663 liradan 2 bin 87 liraya çıktı. Hürriyet’in haberine göre işte 2022 SGK ve Bağkur emeklisi zamlı maaşları tablosu.

Bu emeklilerin aylıklarına sadece geçmiş 6 aylık enflasyon oranı kadar yani yüzde 25,48 oranında zam yapıldı. Böylece en düşük işçi emeklisinin aylığı bin 626 liradan 2 bin 41 liraya, en düşük esnaf emeklisinin aylığı bin 764 liradan 2 bin 214 liraya, en düşük çiftçi emeklisinin aylığı da bin 663 liradan 2 bin 87 liraya çıktı. Hürriyet’in haberine göre işte 2022 SGK ve Bağkur emeklisi zamlı maaşları tablosu.

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