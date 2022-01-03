SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar maaş alacak? En düşük SGK ve Bağkur maaşları ne kadar oldu 2022?

SGK, Bağkuremekli maaşları 2022! Emekli ve memurlar beklediği aralık 2021 enflasyon verileri açıklandı. Açıklanan enflasyon verilerine göre, Memur ve memur emeklileri Ocak ayının 15’inden itibaren yüzde 5 toplu sözleşme zammının yanı sıra yüzde 22,248 de enflasyon farkı alacak. Böylece maaş ve aylıklara yapılacak toplam zam oranı yüzde 27,48 olacak Peki 2000 öncesi en düşük SGK emekli maaşı ne kadar? 2000 sonrası en düşük SGK emekli maaşı ne kadar? 2000 öncesi en düşük Bağkur emekli maaşı ne kadar? 2000 sonrası en düşük Bağkur emekli maaşı ne kadar?