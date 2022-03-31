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Yaşam
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Sosyal medyada büyük ilgi çekti! Çözülmesi çok zor bulmaca…

2022-03-31 11:11:40
Sosyal medyada büyük ilgi çekti! Çözülmesi çok zor bulmaca…

Sosyal medya, Dudolf olarak bilinen Macar sanatçı Gergely Dudas tarafından yaratılan bu bulmacayı konuşuyor. Kısa sürede paylaşım rekorları kıran bulmacada, kişilerden, eşi olmayan tırtılı bulmaları isteniyor. Bulmaca, kısa sürede gündem olurken, birçok kişi bulmacanın çözüm sürecini ‘beyin yakıcı’ olarak nitelendirdi. Önce aynı olan tırtılları bulun ve farklı olan otomatikman ortaya çıksın… Peki siz doğru cevabı bulabildiniz mi? Yoksa hala mücadele mi ediyorsunuz?

#1
Foto - Sağ alttaki yeşil-sarı ve kırmızı renklerdeki tırtılın eşi yok.

Sağ alttaki yeşil-sarı ve kırmızı renklerdeki tırtılın eşi yok.

#2
Foto - Çölde kalan kör bir adamın elindeki kutuda 2 kırmızı ve 2 mavi hap vardır. Adam hayatta kalmak için 1 mavi ve 1 kırmızı hap almak zorundadır. Diğer her kombinasyon adamın ölümüne neden olacaktır. Kör adam görmeden 1 mavi ve 1 kırmızı hap içmeyi nasıl başarır? Adam önce her hapı ikiye böler ardından her iki yarımdan yalnızca bir tanesini yutar.

Çölde kalan kör bir adamın elindeki kutuda 2 kırmızı ve 2 mavi hap vardır. Adam hayatta kalmak için 1 mavi ve 1 kırmızı hap almak zorundadır. Diğer her kombinasyon adamın ölümüne neden olacaktır. Kör adam görmeden 1 mavi ve 1 kırmızı hap içmeyi nasıl başarır? Adam önce her hapı ikiye böler ardından her iki yarımdan yalnızca bir tanesini yutar.

#3
Foto - Bu parkta eğlenen insanlar arasında eşine bir buket çiçekle sürpriz yapmış bir adam gizli. O adamı ve eşini bulun.

Bu parkta eğlenen insanlar arasında eşine bir buket çiçekle sürpriz yapmış bir adam gizli. O adamı ve eşini bulun.

#4
Foto - Soldaki binanın yanında...

Soldaki binanın yanında...

#5
Foto - İşte bulmacanın yanıtı! Öncelikle söyleyelim bu bulmaca aynı tarz diğer bulmacalardan biraz farklı. İlk bakışta kahve fincanlarının dolma sırası 4 numaralı fincan ilk önce olmak üzere, üstteki gibi görülebilir ama öyle değil.

İşte bulmacanın yanıtı! Öncelikle söyleyelim bu bulmaca aynı tarz diğer bulmacalardan biraz farklı. İlk bakışta kahve fincanlarının dolma sırası 4 numaralı fincan ilk önce olmak üzere, üstteki gibi görülebilir ama öyle değil.

#6
Foto - Burada daha net anlaşıldığı gibi 4, 9 ve 7 numaralı fincanlara giden kanallar kapalı olduğu için önce 5 numaralı fincan dolar, diğerleri hiç dolmaz.

Burada daha net anlaşıldığı gibi 4, 9 ve 7 numaralı fincanlara giden kanallar kapalı olduğu için önce 5 numaralı fincan dolar, diğerleri hiç dolmaz.

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