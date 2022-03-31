2022-03-31 11:11:40 Sosyal medyada büyük ilgi çekti! Çözülmesi çok zor bulmaca…
Sosyal medya, Dudolf olarak bilinen Macar sanatçı Gergely Dudas tarafından yaratılan bu bulmacayı konuşuyor. Kısa sürede paylaşım rekorları kıran bulmacada, kişilerden, eşi olmayan tırtılı bulmaları isteniyor. Bulmaca, kısa sürede gündem olurken, birçok kişi bulmacanın çözüm sürecini ‘beyin yakıcı’ olarak nitelendirdi. Önce aynı olan tırtılları bulun ve farklı olan otomatikman ortaya çıksın… Peki siz doğru cevabı bulabildiniz mi? Yoksa hala mücadele mi ediyorsunuz?