Sosyal medyada büyük ilgi çekti! Çözülmesi çok zor bulmaca…

Çölde kalan kör bir adamın elindeki kutuda 2 kırmızı ve 2 mavi hap vardır. Adam hayatta kalmak için 1 mavi ve 1 kırmızı hap almak zorundadır. Diğer her kombinasyon adamın ölümüne neden olacaktır. Kör adam görmeden 1 mavi ve 1 kırmızı hap içmeyi nasıl başarır? Adam önce her hapı ikiye böler ardından her iki yarımdan yalnızca bir tanesini yutar.