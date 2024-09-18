Sorun bir türlü çözülemiyor! Antalya'daki camilerde vaazla bakın ne aranacak

Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mehmet Öztürk, çıraklık okulundan mezun olan öğrencilerin eskiden olduğu gibi ortaokul mezunu olarak değil, lise diploması alacaklarının vatandaşa anlatılması için İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya'dan destek istedi. Müftü Yalçınkaya, tüm camilerde özellikle cuma namazı öncesinde verilen vaazlarda her hafta çıraklıkla ilgili yapılan düzenlemenin ve çıraklığın işletmeler ve öğrenciler için önemine ilişkin bilgi verilmesi yönünde çalışmayı tamamladı. Vatandaşa iş garantili çıraklık eğitimiyle ilgili vakit namazlarından ve cuma namazından önce vaazda, din görevlileri tarafından bilgi verileceği kararlaştırıldı. Mehmet Öztürk, meslek liselerinin tam olarak teknik eleman ya da ara eleman sorununu çözemediğini söyledi. Yapılan düzenleme ile tam istedikleri gibi ara eleman yetiştirme ve istihdam etme imkanı yakaladıklarını belirten Öztürk, “İş alanlarında çok büyük teknik eleman sıkıntısı var. Yetişmiş teknik elemana ihtiyaç var. Lise diploması düzenlemesiyle birlikte vatandaşın yoğun olarak sanayiye çocuklarını göndermeyle ilgili engel kalkmış oldu. Sanayilerimize çırak gelmeye başladı. Akdeniz Sanayi Sitesi'nde 2 bin 500 işletmemiz, 1000 civarı çırağımız var. Genelde otomobil tamiri ve elektrik elektronik alanına ilgi var. 600-700 civarı çırağa ihtiyacımız var" dedi. Çıraklık eğitimine başlayanların devlet destekli asgari ücretin 3'te 1'i kadar ücret alacağı ve Akdeniz Sanayi Sitesi içerisindeki yatılı yurtta da barınma ve diğer ihtiyaçlarının ücretsiz karşılanacağını belirten Başkan Öztürk, “Müftümüze de durumu anlattık. Çocuklarımızın sanayiye yönlendirilmesiyle ilgili destek istedik. Müftümüz Nazif Fethi Yalçınkaya da camilerden vatandaşa bu durumun anlatılacağını söyledi" diye konuştu. Sanayide otomobil tamiri işi yapan işletmeci Muammer Türkmen “Düzenlemeden sonra çırak artışımız oldu. 7-8 çırak ihtiyacım var. Şu anda 3 çırak yetiştiriyorum. Nereye giderse gitsin 20 bin liradan aşağı maaşı olmaz, kendini iyi yetiştirirse daha da yüksek alır" dedi.