  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor
16
Sonunda bunu da gördük ya bu bize yeter! Dünya Olimpiyat stadını konuşuyor...

2023-09-27 12:12:29
Sonunda bunu da gördük ya bu bize yeter! Dünya Olimpiyat stadını konuşuyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'de erteleme maçında Galatasaray, İstanbulspor'u Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin tek golüyle 1-0 mağlup etti ve üst üste 5. galibiyetini aldı. Maça damga vuran an ise özellikle de Lucas Torreira'nın formasının ve saçının yeşile boyanması oldu. Birçok oyuncunun yeşile boyanması sonrası zeminle ilgili şok gerçek ortaya çıktı. İşte geceye vuran anlar ve görüntüler...

#1
Foto - Sonunda bunu da gördük ya bu bize yeter! Dünya Olimpiyat stadını konuşuyor...

Süper Lig'de erteleme maçında Galatasaray rakibi İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti ve üst üste 5. galibiyetini aldı. Cimbom'un tek golü Mauro Icardi'den geldi.

#2
Foto - Sonunda bunu da gördük ya bu bize yeter! Dünya Olimpiyat stadını konuşuyor...

AVRUPA'NIN EN İYİSİ

#3
Foto - Sonunda bunu da gördük ya bu bize yeter! Dünya Olimpiyat stadını konuşuyor...

İstanbulspor filelerini havalandıran Mauro İcardi, büyük bir başarıya da imzasını koydu. 30 yaşındaki forvet, 2023 yılında Süper Lig ve 5 büyük ligde (İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya, Fransa) en çok gol atan oyuncu oldu.

#4
Foto - Sonunda bunu da gördük ya bu bize yeter! Dünya Olimpiyat stadını konuşuyor...

Icardi 24 maçta 25 kez ağları sarsarken, onu 24 golle Harry Kane (Bayern Münih) izledi. Haaland (M.City) ve Mbappe (PSG) ise 23 gol kaydetti.

#5
Foto - Sonunda bunu da gördük ya bu bize yeter! Dünya Olimpiyat stadını konuşuyor...

YENİ REKOR 13'TE 13

#6
Foto - Sonunda bunu da gördük ya bu bize yeter! Dünya Olimpiyat stadını konuşuyor...

Başakşehir mücadelesinde attığı golle ilk 11'de başladığı son 12 karşılaşmada fileleri havalandırıp Burak Yılmaz'ı geçen ve Süper Lig'de bunu başaran ilk oyuncu olan İcardi, dün kendini aştı. Sabah'a göre; Rekoru 13'te 13'e çıkaran Arjantinli yıldız, Ankaragücü, Antalya ve Beşiktaş maçlarında da rakiplerini avlarsa futbol tarihine geçecek

#7
Foto - Sonunda bunu da gördük ya bu bize yeter! Dünya Olimpiyat stadını konuşuyor...

KOLAYI KAÇIRIP ZORU ATTILAR

#8
Foto - Sonunda bunu da gördük ya bu bize yeter! Dünya Olimpiyat stadını konuşuyor...

Kerem ve İcardi kaçırılan penaltıdan 5 dakika sonra yeniden sahneye çıktı. Kerem Aktürkoğlu'nun getirdiği topta ceza sahası içinde topla buluşan İcardi, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı.

#9
Foto - Sonunda bunu da gördük ya bu bize yeter! Dünya Olimpiyat stadını konuşuyor...

Geçen sezondan bu yana Süper Lig'de birbirlerine en fazla gol attıran takım arkadaşları Kerem Aktürkoğlu (8 asist) ve Mauro Icardi (3 asist) oldu.

#10
Foto - Sonunda bunu da gördük ya bu bize yeter! Dünya Olimpiyat stadını konuşuyor...

TARİHE GEÇEN PENALTI ATIŞI İstanbulspor-G.Saray maçının 37. dakikasında ilginç bir penaltı organizasyonu yaşandı. İcardi, Okan Erdoğan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

#11
Foto - Sonunda bunu da gördük ya bu bize yeter! Dünya Olimpiyat stadını konuşuyor...

13'te 13 yapması için herkes topun başına İcardi'nin geçmesini beklerken, 1-Arjantinli yıldız topu Kerem Aktürkoğlu'na bıraktı. 2- Kerem kaleye vurmak yerine İcardi'ye pas verdi. 3-Ancak İcardi'nin vuruşunda top auta gitti.

#12
Foto - Sonunda bunu da gördük ya bu bize yeter! Dünya Olimpiyat stadını konuşuyor...

Dünkü maça damga vuran olaylardan bir tanesi de oyuncuların yeşil renge bürünmesi oldu. Özellikle de Lucas Torreira'nın saçlarının yeşile bürünmesi sosyal medyada gündem oldu. Oyuncuların yeşile bürünmesinin sebebi de ortaya çıktı.

#13
Foto - Sonunda bunu da gördük ya bu bize yeter! Dünya Olimpiyat stadını konuşuyor...

BOZUK ZEMİN GIDA BOYASIYLA BOYANMIŞ Karşılaşma öncesi Atatürk Olimpiyat Stadı'nın bozuk zeminin gıda boyasıyla boyandığı ortaya çıktı. Galatasaraylı futbolcuların yerde kaldıkları pozisyonlar sonrası ayağa kalktıklarında beyaz ağırlıklı formalarının boyanın etkisiyle yeşile döndüğü görüldü.

#14
Foto - Sonunda bunu da gördük ya bu bize yeter! Dünya Olimpiyat stadını konuşuyor...

GALATASARAY PAYLAŞIM YAPTI Torreira ve İcardi'nin sarı renkteki saçları da aynı kaderi paylaştı. Galatasaray'ın İngilizce sosyal medya hesabından ise "Bugün yeşil forma giymiyoruz" ("On a small note, we're not wearing green jerseys today*) şeklinde paylaşım yapıldı.

#15
Foto - Sonunda bunu da gördük ya bu bize yeter! Dünya Olimpiyat stadını konuşuyor...

POLEMİĞE GEREK YOK Torreira, gıda boyası nedeniyle yeşile bürünmesi hakkında şunları söyledi: "Sahaların daha iyi olması gerek ama polemik yapmak istemiyorum. Benim geldiğim yerde de sahalar çok iyi değil. Biz keyfini çıkarmaya çalışıyoruz." Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 10 Haziran 2023 tarihinde Şampiyonlar Ligi finali oynanmış, bu maç için aylarca zemin iyileştirme çalışmaları yapılmış ve karşılaşmada çok iyi bir zeminde oynanmıştı.

Rusya heyecanlandıran gelişmeyi duyurdu:: Türkiye Çin'i yakaladı
Ekonomi

Rusya heyecanlandıran gelişmeyi duyurdu:: Türkiye Çin'i yakaladı

Türkiye bu yıl Rusya'nın en büyük ithalatçıları arasında ilk üçe girdi. Türkiye, ilk sırada yer alan Çin'e biraz daha yaklaştı...
Süper Lig'den 10 takım, PFDK'ya sevk edildi
Spor

Süper Lig'den 10 takım, PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanan maçlar sonrası 10 takımı Profesyonel Futbol ..
Katarlılar milyarlarca dolarlık para aktaracaklar! Borsada hızlı yükselişi: Piyasa değeri 38 milyar dolar! 11 bin 738 çalışanı var
Ekonomi

Katarlılar milyarlarca dolarlık para aktaracaklar! Borsada hızlı yükselişi: Piyasa değeri 38 milyar dolar! 11 bin 738 çalışanı var

Borsa İstanbul'da son günlerde yaşanan yükseliş, dikkat çekici bir başarı hikayesine ev sahipliği yapıyor. QNB, 38 milyar dolarlık piyasa de..
Ukrayna
Dünya

Ukrayna "Öldürdük" demişti! Rus komutan toplantıda ortaya çıktı

Ukrayna’nın Rusya’nın Karadeniz Filosu’na ait karargaha düzenlediği saldırıda öldürdüğünü iddia ettiği Filo Komutanı Viktor Sokolov, Rusya S..
Türkiye Gürcistan arasındaki Gümrük'te: 4 Kişi apar topar yakalandı!
Yerel

Türkiye Gürcistan arasındaki Gümrük'te: 4 Kişi apar topar yakalandı!

Türkiye'nin Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda, farklı suçlardan aranan 4 zanlı yakalandı. Şüpheliler, Gürcistan'a geçmek için işlem yapmak iste..
Yunanistan’ı felaket bekliyor: Yunanistan'dan o kritik çağrı üstüne sokağa çıkan pişman olacak! Sular altı...
Dünya

Yunanistan’ı felaket bekliyor: Yunanistan'dan o kritik çağrı üstüne sokağa çıkan pişman olacak! Sular altı...

Yunanistan'da kötü hava koşulları nedeniyle birçok bölgede vatandaşlardan, mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamaları istendi. Yoğun su sele dönüş..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23