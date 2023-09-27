2023-09-27 12:12:29 Sonunda bunu da gördük ya bu bize yeter! Dünya Olimpiyat stadını konuşuyor...
Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'de erteleme maçında Galatasaray, İstanbulspor'u Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin tek golüyle 1-0 mağlup etti ve üst üste 5. galibiyetini aldı. Maça damga vuran an ise özellikle de Lucas Torreira'nın formasının ve saçının yeşile boyanması oldu. Birçok oyuncunun yeşile boyanması sonrası zeminle ilgili şok gerçek ortaya çıktı. İşte geceye vuran anlar ve görüntüler...