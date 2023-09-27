Sonunda bunu da gördük ya bu bize yeter! Dünya Olimpiyat stadını konuşuyor...

POLEMİĞE GEREK YOK Torreira, gıda boyası nedeniyle yeşile bürünmesi hakkında şunları söyledi: "Sahaların daha iyi olması gerek ama polemik yapmak istemiyorum. Benim geldiğim yerde de sahalar çok iyi değil. Biz keyfini çıkarmaya çalışıyoruz." Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 10 Haziran 2023 tarihinde Şampiyonlar Ligi finali oynanmış, bu maç için aylarca zemin iyileştirme çalışmaları yapılmış ve karşılaşmada çok iyi bir zeminde oynanmıştı.