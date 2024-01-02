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Spor
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Son yaptığı bardağı taşırdı! Cimbom'da şok ayrılık...

2024-01-02 07:48:38
Son yaptığı bardağı taşırdı! Cimbom'da şok ayrılık...

Hem Süper Lig'de hem de Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon da şampiyonluk kupasını müzesine götürmek isteyen sarı kırmızılılarda ara transfer dönemi çalışmaları da hız kazandı. Ara transferde kadrosuna takviye adına çalışmalarını sürdüren Cimbom'da takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı. Yıldız oyuncunun son bahanesinin bardağı taşırdığı ifade edilirken, ayrılık haberi de peşine geldi. İşte o isim ve tüm detaylar...

#1
Foto - Son yaptığı bardağı taşırdı! Cimbom'da şok ayrılık...

Hem Süper Lig'de hem de Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

#2
Foto - Son yaptığı bardağı taşırdı! Cimbom'da şok ayrılık...

Bu sezon da şampiyonluk kupasını müzesine götürmek isteyen sarı kırmızılılarda ara transfer dönemi çalışmaları da hız kazandı.

#3
Foto - Son yaptığı bardağı taşırdı! Cimbom'da şok ayrılık...

Ara transferde kadrosuna takviye adına çalışmalarını sürdüren Cimbom'da takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı.

#4
Foto - Son yaptığı bardağı taşırdı! Cimbom'da şok ayrılık...

Yıldız oyuncunun son bahanesinin bardağı taşırdığı ifade edilirken, ayrılık haberi de peşine geldi. İşte o isim ve tüm detaylar...

#5
Foto - Son yaptığı bardağı taşırdı! Cimbom'da şok ayrılık...

Ara transferde kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray'da takımdan ayrılacak isimler de netleşiyor.

#6
Foto - Son yaptığı bardağı taşırdı! Cimbom'da şok ayrılık...

Sarı kırmızılılarda tüm bu yaşananlar sonrası şok bir ayrılık da kapıda...

#7
Foto - Son yaptığı bardağı taşırdı! Cimbom'da şok ayrılık...

HALİL KİRALIK OLARAK GİDECEK Sezon başında takıma katılan Halil Dervişoğlu, geldiği günden beri istediği süreleri alamadı. 24 yaşındaki forvet, bu sezon 146 dakika forma giyerken, 2 kez rakip fileleri havalandırdı.

#8
Foto - Son yaptığı bardağı taşırdı! Cimbom'da şok ayrılık...

Halil, şimdi ise daha çok forma giyebileceği bir takıma gitmek istiyor. Bu doğrultuda yıldız oyuncunun devre arasında daha çok süre alabileceği bir takıma kiralık olarak gidebileceği öğrenildi.

#9
Foto - Son yaptığı bardağı taşırdı! Cimbom'da şok ayrılık...

KAZIMCAN'DA SON DAKİKA Cimbom'da devre arasında yerli bir sol bek alınması da gündemde. Eğer bu bölgeye transfer yapılırsa bu sezon beklentilerin altında kalan Kazımcan Karataş'ın, takımdan gönderilme ihtimali ortaya çıktı.

#10
Foto - Son yaptığı bardağı taşırdı! Cimbom'da şok ayrılık...

20 yaşındaki savunmacının, daha çok süre alıp, kendini geliştirmesi bekleniyor. Yönetim de Kazımcan için şimdiden kulüp arayışına geçti.

#11
Foto - Son yaptığı bardağı taşırdı! Cimbom'da şok ayrılık...

ZIYECH İÇİN YOLUN SONU! Sarı-Kırmızılılar, sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'den Hakim Ziyech'i bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.

#12
Foto - Son yaptığı bardağı taşırdı! Cimbom'da şok ayrılık...

Yıldız oyuncunun gelişi büyük yankı uyandırmıştı. Öyle ki Aslan, transferi bir lig maçından sonra Faslı'yı tribünlerde taraftarın arasına alarak duyurmuştu.

#13
Foto - Son yaptığı bardağı taşırdı! Cimbom'da şok ayrılık...

Ancak Galatasaray ve Ziyech birlikteliği hiç beklenildiği gibi gitmedi. Geride kalan süreçte zaman zaman beklentileri karşılayan 30 yaşındaki futbolcu, genel anlamda hayal kırıklığı yarattı.

#14
Foto - Son yaptığı bardağı taşırdı! Cimbom'da şok ayrılık...

Faslı süperstar, en kritik zamanlarda sakatlığını bahane ederek kadroda yer almadı.

#15
Foto - Son yaptığı bardağı taşırdı! Cimbom'da şok ayrılık...

KULÜP ARAMAYA BAŞLADILAR Milli takımda yer aldığı dönemde dahi ağrılarını öne sürerek takımın yanında yer almayan tecrübeli futbolcu, son olarak Fenerbahçe derbisi öncesinde bardağı taşıran son damlaya imza attı.

#16
Foto - Son yaptığı bardağı taşırdı! Cimbom'da şok ayrılık...

Ziyech, daha önce olduğu gibi yine ağrılarını gerekçe göstererek kritik bir dönemde Galatasaray'ın yanında olmadı.

#17
Foto - Son yaptığı bardağı taşırdı! Cimbom'da şok ayrılık...

Bu gelişmelerin üzerine Faslı futbolcu ile devre arasında yolların ayrılacağı öğrenildi.

#18
Foto - Son yaptığı bardağı taşırdı! Cimbom'da şok ayrılık...

30 yaşındaki oyuncunun menajeri ise Arabistan kulüplerinden gelen teklifleri şimdiden dinlemeye başladı.

#19
Foto - Son yaptığı bardağı taşırdı! Cimbom'da şok ayrılık...

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