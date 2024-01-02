Son yaptığı bardağı taşırdı! Cimbom'da şok ayrılık...

Hem Süper Lig'de hem de Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon da şampiyonluk kupasını müzesine götürmek isteyen sarı kırmızılılarda ara transfer dönemi çalışmaları da hız kazandı. Ara transferde kadrosuna takviye adına çalışmalarını sürdüren Cimbom'da takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı. Yıldız oyuncunun son bahanesinin bardağı taşırdığı ifade edilirken, ayrılık haberi de peşine geldi. İşte o isim ve tüm detaylar...