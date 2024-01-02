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Spor
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Son dakika Fenerbahçe haberi: Yeni transfer yola çıkıyor! Kanarya'dan ilk bomba...

2024-01-02 10:59:13
Son dakika Fenerbahçe haberi: Yeni transfer yola çıkıyor! Kanarya'dan ilk bomba...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Hem Süper Lig hem de Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı lacivertliler, ara transfer çalışmalarını da hızlandırdı. Stoper arayışlarını sürdüren Kanarya, ilk hamlesini yaptı. İspanya devinin kapısını çalan Fenerbahçe, yıldız oyuncu için ilk teklifini yaptı ve harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...

#1
Foto - Son dakika Fenerbahçe haberi: Yeni transfer yola çıkıyor! Kanarya'dan ilk bomba...

Hem Süper Lig hem de Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

#2
Foto - Son dakika Fenerbahçe haberi: Yeni transfer yola çıkıyor! Kanarya'dan ilk bomba...

Bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı lacivertliler, ara transfer çalışmalarını da hızlandırdı.

#3
Foto - Son dakika Fenerbahçe haberi: Yeni transfer yola çıkıyor! Kanarya'dan ilk bomba...

Stoper arayışlarını sürdüren Kanarya, ilk hamlesini yaptı.

#4
Foto - Son dakika Fenerbahçe haberi: Yeni transfer yola çıkıyor! Kanarya'dan ilk bomba...

İspanya devinin kapısını çalan Fenerbahçe, yıldız oyuncu için ilk teklifini yaptı ve harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...

#5
Foto - Son dakika Fenerbahçe haberi: Yeni transfer yola çıkıyor! Kanarya'dan ilk bomba...

DJIKU AFRİKA KUPASI'NA GİDİYOR, BECAO DÖNÜYOR

#6
Foto - Son dakika Fenerbahçe haberi: Yeni transfer yola çıkıyor! Kanarya'dan ilk bomba...

Becao'nun şubat ayında takıma katılması planlanırken Luan Peres için hâlâ bekleniyor.

#7
Foto - Son dakika Fenerbahçe haberi: Yeni transfer yola çıkıyor! Kanarya'dan ilk bomba...

Djiku da Afrika Kupası'na katılacağı için 9 maçta forma giyemeyecek.

#8
Foto - Son dakika Fenerbahçe haberi: Yeni transfer yola çıkıyor! Kanarya'dan ilk bomba...

Sarı-lacivertli takım bir an önce stoper konusunu tamamlayıp bu defteri kapatmayı hedefliyor.

#9
Foto - Son dakika Fenerbahçe haberi: Yeni transfer yola çıkıyor! Kanarya'dan ilk bomba...

Stoper takviyesini öncelik olarak belirleyen Fenerbahçe'de rota Stefan Savic oldu. Son dakika Fenerbahçe haberi: Yeni transfer yola çıkıyor! Kanarya'dan ilk bomba... Karadağlı futbolcu için Atletico Madrid ile masaya oturan sarı lacivertliler, resmi teklifini de iletti.

#10
Foto - Son dakika Fenerbahçe haberi: Yeni transfer yola çıkıyor! Kanarya'dan ilk bomba...

Sabah'a göre; 32 yaşındaki defans oyuncusunun kontratı Haziran 2024'te sona erecek.

#11
Foto - Son dakika Fenerbahçe haberi: Yeni transfer yola çıkıyor! Kanarya'dan ilk bomba...

Fenerbahçe yönetimi ise bunu fırsat bilerek futbolcuyu kadroya katmak için çalışmalara başladı.

#12
Foto - Son dakika Fenerbahçe haberi: Yeni transfer yola çıkıyor! Kanarya'dan ilk bomba...

Transfer listesinde Tottenham'dan Eric Dier, yine Atletico Madrid'den milli oyuncu Çağlar Söyüncü de bulunuyor.

#13
Foto - Son dakika Fenerbahçe haberi: Yeni transfer yola çıkıyor! Kanarya'dan ilk bomba...

Sarı-lacivertli yönetim, Savic için 1 milyon Euro bonservis teklifini resmen İspanyollara iletirken, sıra Karadağlı futbolcuya geldi.

#14
Foto - Son dakika Fenerbahçe haberi: Yeni transfer yola çıkıyor! Kanarya'dan ilk bomba...

Tecrübeli stoper ile bu hafta içi görüşmelerin başlaması bekleniyor.

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