Son dakika Fenerbahçe haberi: Yeni transfer yola çıkıyor! Kanarya'dan ilk bomba...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Hem Süper Lig hem de Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı lacivertliler, ara transfer çalışmalarını da hızlandırdı. Stoper arayışlarını sürdüren Kanarya, ilk hamlesini yaptı. İspanya devinin kapısını çalan Fenerbahçe, yıldız oyuncu için ilk teklifini yaptı ve harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...