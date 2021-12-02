2021-12-02 11:47:09 Son anket sonuçları açıklandı! Erdoğan 20 kat fark attı
ASAL Araştırma Şirketi yaptığı son anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.
ASAL Araştırma Şirketi yaptığı son anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.
11-14 Kasım 2021 tarihleri arasında 28 ilde örnekleme yöntemiyle yapılan araştırmaya 18 yaş üstü 1712 kişi katıldı.
Bilgisayar destekli telefon anketi (CATI) yöntemiyle gerçekleştirilen ankette yüzde 95 güven düzeyinde +/- 2.0 hata payı verildi. Ankete katılanlara “Bu Pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuzu kime verirsiniz?” sorusu yöneltildi.
Ankete katılanların yüzde 41.2’si bu soruya Recep Tayyip Erdoğan cevabını verirken
yüzde 10.7’si Ekrem İmamoğlu
yüzde 10.1’i Mansur Yavaş
yüzde 9,6’sı Selahattin Demirtaş
yüzde 7,3’ü Meral Akşener
yüzde 5,7’si Kemal Kılıçdaroğlu
yüzde 3,5’i Devlet Bahçeli,
yüzde 2,3’ü Ali Babacan
yüzde 2.0’si Abdullah Gül
yüzde 1,4’ü Muharrem İnce
yüzde 0,7’si Ahmet Davutoğlu yanıtı verdi
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