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Son anket sonuçları açıklandı! Erdoğan 20 kat fark attı

2021-12-02 11:47:09
Son anket sonuçları açıklandı! Erdoğan 20 kat fark attı

ASAL Araştırma Şirketi yaptığı son anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

#1
Foto - 11-14 Kasım 2021 tarihleri arasında 28 ilde örnekleme yöntemiyle yapılan araştırmaya 18 yaş üstü 1712 kişi katıldı.

11-14 Kasım 2021 tarihleri arasında 28 ilde örnekleme yöntemiyle yapılan araştırmaya 18 yaş üstü 1712 kişi katıldı.

#2
Foto - Bilgisayar destekli telefon anketi (CATI) yöntemiyle gerçekleştirilen ankette yüzde 95 güven düzeyinde +/- 2.0 hata payı verildi. Ankete katılanlara “Bu Pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuzu kime verirsiniz?” sorusu yöneltildi.

Bilgisayar destekli telefon anketi (CATI) yöntemiyle gerçekleştirilen ankette yüzde 95 güven düzeyinde +/- 2.0 hata payı verildi. Ankete katılanlara “Bu Pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuzu kime verirsiniz?” sorusu yöneltildi.

#3
Foto - Ankete katılanların yüzde 41.2’si bu soruya Recep Tayyip Erdoğan cevabını verirken

Ankete katılanların yüzde 41.2’si bu soruya Recep Tayyip Erdoğan cevabını verirken

#4
Foto - yüzde 10.7’si Ekrem İmamoğlu

yüzde 10.7’si Ekrem İmamoğlu

#5
Foto - yüzde 10.1’i Mansur Yavaş

yüzde 10.1’i Mansur Yavaş

#6
Foto - yüzde 9,6’sı Selahattin Demirtaş

yüzde 9,6’sı Selahattin Demirtaş

#7
Foto - yüzde 7,3’ü Meral Akşener

yüzde 7,3’ü Meral Akşener

#8
Foto - yüzde 5,7’si Kemal Kılıçdaroğlu

yüzde 5,7’si Kemal Kılıçdaroğlu

#9
Foto - yüzde 3,5’i Devlet Bahçeli,

yüzde 3,5’i Devlet Bahçeli,

#10
Foto - yüzde 2,3’ü Ali Babacan

yüzde 2,3’ü Ali Babacan

#11
Foto - yüzde 2.0’si Abdullah Gül

yüzde 2.0’si Abdullah Gül

#12
Foto - yüzde 1,4’ü Muharrem İnce

yüzde 1,4’ü Muharrem İnce

#13
Foto - yüzde 0,7’si Ahmet Davutoğlu yanıtı verdi

yüzde 0,7’si Ahmet Davutoğlu yanıtı verdi

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