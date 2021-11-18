2021-11-18 10:40:47 Son anket sonuçları açıklandı
Seçim anketleri birbiri ardına gelmeye devam ediyor. Seçimlerin zamanında yapılacağı söylense de seçim anket sonuçları merak konusu oluyor.
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Altın fiyatları son dakika rakamları: Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Anlık altın fiyatları 18 Kasım 2021
Seçim anketleri birbiri ardına gelmeye devam ediyor. Seçimlerin zamanında yapılacağı söylense de seçim anket sonuçları merak konusu oluyor.
Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, 12 Kasım-14 Kasım 2021 tarihleri arasında Megapoll'un yaptığı anket sonuçlarını köşesinde paylaştı. Araştırma, 26 bölgeden 31 ilde rastlantısal seçilen 2008 kişiyle yüz yüze yapılmış.
Bu pazar seçim olsa? "Bu pazar seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusuna şu yanıtlar verilmiş:
AK Parti yüzde 39.3.
CHP yüzde 23.5.
MHP yüzde 11.7.
İYİ Parti yüzde 10.9.
HDP yüzde 11.2.
Deva Partisi yüzde 0.9.
Gelecek Partisi yüzde 0.1.
Seçim ikinci tura kalırsa... "Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalır ve şu isimler yarışırsa kime oy verirsiniz?"
Erdoğan yüzde 51.2
İmamoğlu yüzde 39.5
Kılıçdaroğlu yüzde 39.4...
Meral Akşener 39.7
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