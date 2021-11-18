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Son anket sonuçları açıklandı

2021-11-18 10:40:47
Son anket sonuçları açıklandı

Seçim anketleri birbiri ardına gelmeye devam ediyor. Seçimlerin zamanında yapılacağı söylense de seçim anket sonuçları merak konusu oluyor.

#1
Foto - Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, 12 Kasım-14 Kasım 2021 tarihleri arasında Megapoll'un yaptığı anket sonuçlarını köşesinde paylaştı. Araştırma, 26 bölgeden 31 ilde rastlantısal seçilen 2008 kişiyle yüz yüze yapılmış.

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, 12 Kasım-14 Kasım 2021 tarihleri arasında Megapoll'un yaptığı anket sonuçlarını köşesinde paylaştı. Araştırma, 26 bölgeden 31 ilde rastlantısal seçilen 2008 kişiyle yüz yüze yapılmış.

#2
Foto - Bu pazar seçim olsa?

Bu pazar seçim olsa? "Bu pazar seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusuna şu yanıtlar verilmiş:

#3
Foto - AK Parti yüzde 39.3.

AK Parti yüzde 39.3.

#4
Foto - CHP yüzde 23.5.

CHP yüzde 23.5.

#5
Foto - MHP yüzde 11.7.

MHP yüzde 11.7.

#6
Foto - İYİ Parti yüzde 10.9.

İYİ Parti yüzde 10.9.

#7
Foto - HDP yüzde 11.2.

HDP yüzde 11.2.

#8
Foto - Deva Partisi yüzde 0.9.

Deva Partisi yüzde 0.9.

#9
Foto - Gelecek Partisi yüzde 0.1.

Gelecek Partisi yüzde 0.1.

#10
Foto - Seçim ikinci tura kalırsa...

Seçim ikinci tura kalırsa... "Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalır ve şu isimler yarışırsa kime oy verirsiniz?"

#11
Foto - Erdoğan yüzde 51.2

Erdoğan yüzde 51.2

#12
Foto - İmamoğlu yüzde 39.5

İmamoğlu yüzde 39.5

#13
Foto - Kılıçdaroğlu yüzde 39.4...

Kılıçdaroğlu yüzde 39.4...

#14
Foto - Meral Akşener 39.7

Meral Akşener 39.7

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