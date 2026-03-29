Sol bek için operasyon başlıyor... Beşiktaş'a Cabal opsiyonu: Satış listesinde
Juventus, sezon sonunda sol bek Juan Cabal'ı gönderme kararı aldı. Bu bölgeye oyuncu bakan Beşiktaş'ın gözü de İtalya'ya çevrildi. Sıcak gelişmeler yaşanabilir.
Beşiktaş 2026 yazında kesin olarak bir sol bek takviyesi yapacak. Listede çok sayıda isim bulunuyor. Konuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Juventus, Kolombiyalı sol bek Juan Cabal'la yollarını ayırma kararı aldı. 25 yaşındaki futbolcuya uygun bir teklif gelmesi halinde satılacak.
Serie A temsilcisi, 1.86 boyundaki oyuncuyu 2024 yazında Verona'dan transfer etmişti. O dönemde 12.8 milyon euro bonservis bedeli ödediler. İtalya basınındaki haberlere göre; daha az bir rakam karşılığında Juan Cabal'ı satacaklar. Beşiktaş'ın da Kolombiyalı futbolcuyu listesine eklediği öğrenildi.
25 yaşındaki futbolcu, Juventus'la 30 Haziran 2029 tarihine kadar mukavele yapmıştı. Ancak beklenen katkıyı veremedi. Bu sezon bazı sakatlık problemleri de yaşayan Juan Cabal konusunda Beşiktaş'ın öncelikle sağlık raporlarını talep etmesi bekleniyor. Ardından daha ciddi adımlar atılabilir.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23