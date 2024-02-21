Şok Market bugün ana baba günü olacak! Öyle ürünler geliyor ki gören koşacak

Ülkemizdeki önde gelen marketlerden biri olan ŞOK, 21 Şubat 2024 Çarşamba kataloğunu yayınladı. Termos, bebek beşikleri, Dyson süpürge başta olmak üzere birden fazla ürün bugün Şok raflarında yerini alacak. Düzenli olarak farklı kategorilerdeki ürünlerinde indirim kampanyalarını halka duyuran Şok Market bu haftaya özel aktüel ürün kataloğunu yayınladı. Şok, tüketiciye bu hafta hangi ürünlerini hangi fiyata sunacak? İşte ayrıntılar...