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ŞOK Market bu hafta sonu bombayı patlatıyor! Duyanı ŞOK’lara koşturacak kampanya

2023-06-17 22:07:18
ŞOK Market bu hafta sonu bombayı patlatıyor! Duyanı ŞOK’lara koşturacak kampanya

Düzenli olarak farklı kategorilerdeki ürünlerinde indirim kampanyalarını halka duyuran Şok market bu hafta sonuna özel aktüel ürün kataloğunu yayınladı. Şok tüketiciye bu hafta sonu hangi ürünlerini hangi fiyata sunacak? İşte ayrıntılar bu haberimizde... Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK, bu hafta sonuna özel aktüel ürün katalog listeleri yayımlandı. Kataloğu görenler hemen eksiklerini belirledi. İşte ayrıntılar...

#1
Foto - ŞOK Market bu hafta sonu bombayı patlatıyor! Duyanı ŞOK’lara koşturacak kampanya

BU FIRSATLAR KAÇMAZ • Tiamob Farah 4 Kapaklı 5 Raflı Gardırop 2.799 TL • Tiamob Fulya 3 Kapak 2 Çekmeceli Gardırop 3.699 TL • Tiamob Metal Dekoratif Atlantik Çam Kitaplık 899 TL • Tiamob Aristo Askılı Ayakkabılık 1.099 TL • Tiamob Simon 3 Kapaklı Raflı Konsol 899 TL • Tiamob Aruza 3 Kapaklı Raflı Askı TV Ünitesi 1.299 TL • Tiamob Oya Metal Ayaklı Orta Sehpa 1.099 TL • Kadın Krinkıl Kumaş Pantolon 79,95 TL • Kadın Krinkıl Kumaş Crop Üst 49,95 TL • Kadın Krinkıl Kumaş Şort 69,95 TL • Kadın Yüksek Bel Şort 69,95 TL

#2
Foto - ŞOK Market bu hafta sonu bombayı patlatıyor! Duyanı ŞOK’lara koşturacak kampanya

• Chantale Kadın Atlet 49,95 TL • Kadın Çift Toka Terlik 59,95 TL • Kadın Yüksek Taban Terlik 69,95 TL • Büyük Boy Valiz 589 TL • Orta Boy Valiz 489 TL • Kabin Boy Valiz 339 TL • Seyahat ve Makyaj Valiz 239 TL • 9'lu Slim Moblen Askı 29,95 TL • 25 TL üzeri alışverişlerde; • Domestos Yüzey Temizleyici 20 TL • Uni Baby Islak Havlu 25 TL

#3
Foto - ŞOK Market bu hafta sonu bombayı patlatıyor! Duyanı ŞOK’lara koşturacak kampanya

• Molped Pure & Soft Hijyenik Ped 35 TL • Selin Limon Kolonyası 25 TL • Midea Airfryer Fritöz 2.099 TL • Kochler Airfryer Sıcak Hava Fritözü 1.999 TL • Havit Taşınabilir Projeksiyon Cihazı 2.999 TL • Canon Inkjet Yazıcı Fotokopi Tarama ve Kartuş 1.049 TL • Awox 4K Ultra HD 50″ Smart Led TV 6.199 TL • DAEWOO D-TR Klima 11.799 TL • Dolce Vita Inverter 12000 BTU Duvar Tipi Klima 10999 TL • FujiPlus 18000 BTU Inverter Beyaz Klima 14.999 TL • FujiPlus 12000 BTU Inverter Beyaz Klima 9.999 TL • Sıcak ve Soğuk Kullanım Awox Su Sebili 1.899 TL

#4
Foto - ŞOK Market bu hafta sonu bombayı patlatıyor! Duyanı ŞOK’lara koşturacak kampanya

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