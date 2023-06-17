2023-06-17 22:07:18 ŞOK Market bu hafta sonu bombayı patlatıyor! Duyanı ŞOK’lara koşturacak kampanya
Düzenli olarak farklı kategorilerdeki ürünlerinde indirim kampanyalarını halka duyuran Şok market bu hafta sonuna özel aktüel ürün kataloğunu yayınladı. Şok tüketiciye bu hafta sonu hangi ürünlerini hangi fiyata sunacak? İşte ayrıntılar bu haberimizde... Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK, bu hafta sonuna özel aktüel ürün katalog listeleri yayımlandı. Kataloğu görenler hemen eksiklerini belirledi. İşte ayrıntılar...