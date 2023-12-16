  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Artık ahlaksızlık iflas etti: Arda Güler'in başına sonunda bu da geldi: Edepsizliğe bakın hele...

Akaryakıt istasyonlarında satılıyorlardı! Araç sahiplerinin yakından tanıdığı iki meşhur marka iflas etti

Dünyanın en soğuk 10 yeri! Sokağa çıkan adeta buz tutuyor

Galatasaray, Türkiye'yi ayağa kaldıracak anlaşmayı duyurdu: Zaha, Tete, Boey derken milli yıldız ayrılıyor!

Fenerbahçe'nin yeni yol haritası şaşırtacak! Geçmiş yıllardaki oyunu hep doğru çıkan Hollandalı ismi duyurdular:

Balık tutarken keşfettiler! Baba-kız 150 yıllık gemi enkazını böyle buldu

Geçmiş yıllardaki tahminleri hep doğru çıkan Türk profesör duyurdu: Asgari ücret bu rakama yükselecek

Hasan Arat’tan şok sözler: O önemli gelişmeyi duyurdu: Artık bu konu konuşulacak!

Otoriterler açıkladı: O şehrimize gelecek: Eski Kartal, Aslan mı olacak Ocak'ta!

Okan Buruk'tan şok sözler: Ayağa kaldıracak gelişmeyi duyurdular: Derbi öncesi yok artık...
Dünya
4
Skandal karar az önce verildi! O ülkede yaşayan Türkler vatandaşlıktan çıkarılacak

2023-12-16 13:32:11
Skandal karar az önce verildi! O ülkede yaşayan Türkler vatandaşlıktan çıkarılacak

Avrupa Adalet Divanı Başsavcısı, Almanya’daki Türkleri ilgilendiren bir dava ile ilgili olarak Türk vatandaşlığını tekrar alan kişilerin Alman vatandaşlığından çıkarılması kararının AB yasalarına uygun olduğunu belirtti. Dava, Türkiye’den Almanya’ya göç eden ve Alman vatandaşlığına geçen, ancak daha sonra tekrar Türk vatandaşlığı alan beş kişinin başlattığı hukuki süreç sonucunda Avrupa Adalet Divanı’na taşındı.

#1
Foto - Skandal karar az önce verildi! O ülkede yaşayan Türkler vatandaşlıktan çıkarılacak

Söz konusu kişiler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geri döndükten sonra Alman vatandaşlıklarının federal yetkililer tarafından iptal edildiği gerekçesiyle Düsseldorf İdari Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme, Almanya’nın bu uygulamasının AB yasalarıyla uyumlu olup olmadığını Avrupa Adalet Divanı’na sordu. Avrupa Adalet Divanı Başsavcısı Maciej Szpunar, Almanya’nın bu uygulamasının AB yasalarıyla uyumlu olduğu görüşünü belirtti.

#2
Foto - Skandal karar az önce verildi! O ülkede yaşayan Türkler vatandaşlıktan çıkarılacak

Başsavcı Szpunar, bir AB ülkesinin, AB dışındaki bir ülkenin vatandaşlığına geçen bir kişinin vatandaşlığını iptal edebileceği görüşünü dile getirdi. Ancak böyle bir durumda yetkililerin, ilgili kişileri atacakları adımın sonuçları hakkında önceden bilgilendirmeleri gerektiğini ifade etti. Başsavcı ayrıca, bir AB ülkesinin vatandaşlığını alan kişinin bazı durumlarda mevcut vatandaşlığından vazgeçmek zorunda olmaması ve çifte vatandaşlık hakkına sahip olabilmesi gerektiğini belirtti. Alman vatandaşlık yasası, belirli durumlarda çifte vatandaşlığa izin vermektedir.

#3
Foto - Skandal karar az önce verildi! O ülkede yaşayan Türkler vatandaşlıktan çıkarılacak

Başsavcının görüşü henüz bir karar niteliği taşımamaktadır ve Adalet Divanı’nın ne karar vereceği bilinmemektedir. Ancak Avrupa Adalet Divanı hâkimleri genellikle başsavcıların görüşlerini dikkate almaktadır. Şu anda Almanya’da çifte vatandaşlık sadece, vatandaşlıktan çıkmaya izin vermeyen bir ülkenin vatandaşı olunması veya ilgili kişinin başka bir AB ülkesi vatandaşı olması gibi durumlarda mümkündür. Ancak Alman hükümetinin uygulamaya koymayı planladığı yeni vatandaşlık yasası çifte vatandaşlığa izin vermektedir.

Abdülhamid Han’ın torunu konuştu! “Alınan karardan dolayı çok mutluyum”
Eğitim

Abdülhamid Han’ın torunu konuştu! “Alınan karardan dolayı çok mutluyum”

Milli Eğitim Bakanlığınca alınan kararda adabı muaşeret dersleri ortaokul ve liselerde müfredata alındı. İki yıldır adabı muaşeret çerçevesi..
Meteoroloji'den 17 ile kuvvetli yağış uyarısı!
Yerel

Meteoroloji'den 17 ile kuvvetli yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava tahmin raporunu yayınladı. Raporda 17 il için sarı ve turuncu kodlu uyarılar yapılırken, vatandaşl..
16 Aralık 2009: Mehmet Çakır'ın vefatı (Belediye Başkanı)
Tarih

16 Aralık 2009: Mehmet Çakır'ın vefatı (Belediye Başkanı)

Onlar; yaşadıkları döneme çalışmalarıyla, eserleriyle maddi manevi anlamda damga vurarak iz bırakıp gittiler. Bugün, Eski Belediye Başkanlar..
230 Bin TL değerindeki dronu kurtarmayı başardılar
Aktüel

230 Bin TL değerindeki dronu kurtarmayı başardılar

Denize düşen 230 bin TL değerindeki termal kameralı dron, su altı dronu ile saatler süren arama sonucu 40 metre derinlikten çıkarıldı...
Yer: Adana! İnsanlıktan utandıran olay
Gündem

Yer: Adana! İnsanlıktan utandıran olay

Adana’da 6 yıl hırsızlık suçundan hapis cezası bulunan kişi, bir internet kafede SMA hastası çocuğun bağış kumbarasını çalınca yakayı ele ve..
Bir de Emrah Serbes zamanına bakın! Maksat adalet mi Somali ile kavga çıkartmak mı?
Gündem

Bir de Emrah Serbes zamanına bakın! Maksat adalet mi Somali ile kavga çıkartmak mı?

Yeni Akit Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun "Maksat adalet mi, Somali ile kavga çıkartmak mı?" başlıklı yazısı.....
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23