2023-12-16 13:32:11 Skandal karar az önce verildi! O ülkede yaşayan Türkler vatandaşlıktan çıkarılacak
Avrupa Adalet Divanı Başsavcısı, Almanya’daki Türkleri ilgilendiren bir dava ile ilgili olarak Türk vatandaşlığını tekrar alan kişilerin Alman vatandaşlığından çıkarılması kararının AB yasalarına uygun olduğunu belirtti. Dava, Türkiye’den Almanya’ya göç eden ve Alman vatandaşlığına geçen, ancak daha sonra tekrar Türk vatandaşlığı alan beş kişinin başlattığı hukuki süreç sonucunda Avrupa Adalet Divanı’na taşındı.