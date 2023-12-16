Skandal karar az önce verildi! O ülkede yaşayan Türkler vatandaşlıktan çıkarılacak

Başsavcının görüşü henüz bir karar niteliği taşımamaktadır ve Adalet Divanı’nın ne karar vereceği bilinmemektedir. Ancak Avrupa Adalet Divanı hâkimleri genellikle başsavcıların görüşlerini dikkate almaktadır. Şu anda Almanya’da çifte vatandaşlık sadece, vatandaşlıktan çıkmaya izin vermeyen bir ülkenin vatandaşı olunması veya ilgili kişinin başka bir AB ülkesi vatandaşı olması gibi durumlarda mümkündür. Ancak Alman hükümetinin uygulamaya koymayı planladığı yeni vatandaşlık yasası çifte vatandaşlığa izin vermektedir.