2022-02-08 13:47:04 Şimşek Hedef Uçak, senaryoları yeniden yazacak! Müthiş özellik... Düşman ne olduğunu bile anlamayacak
Türkiye'nin hedef uçağı Şimşek'in süpersonik hıza ulaşan yeni modeli için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Şimşek, bu sayede düşman hava savunma sistemleri tarafından ‘gerçek savaş uçağı’ olarak algılanacak. Türkiye’nin hedef uçağı Şimşek’in süpersonik hıza ulaşan modeli yolda… Uzmanlar, bu hızda uçan Şimşek’in düşman hava savunma sistemleri tarafından ‘gerçek savaş uçağı’ olarak algılanacağını bunun da sahadaki senaryoları değiştirebileceği görüşünde.