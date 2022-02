Şimşek Hedef Uçak, senaryoları yeniden yazacak! Müthiş özellik... Düşman ne olduğunu bile anlamayacak

Şöyle bir örnek düşünelim… F-16 ile aynı hıza ve radar izine sahip bir hedef uçak geliştirdiniz. Bunları sürü halde uçaklarınız ile harekat alanına sürdünüz… Düşman hava savunma bataryası, radarda gördüğü bu hedeflerden hangisine atış gerçekleştirecek? Hepsini vurabilecek mühimmatı var mı? Hepsini vurursa kaç mühimmatı boşa gidecek? Mühimmatı biterse kendisini ve sorumlu olduğu alanı nasıl koruyacak? Koruyamayacak ve büyük ihtimalle imha edilecek… Türkiye bu tür harp senaryoları üzerinde çalışıyor ve SİHA’ların kullanımında görüldüğü üzere bunları yeri ve zamanı gelince başarıyla uygulayabiliyor. Ancak bu teknolojinin geliştirilmesinin oldukça zor olduğunu da unutmamak gerek.” Anıl Şahin’e Şimşek’in muhtemel ihracat potansiyelini de soruyoruz… Hedef uçak alanında Türkiye’nin çok hızlı ilerlediğini söylemenin pek mümkün olmadığı yanıtını alıyoruz. Dünyada da bu alanda tercih edilen birkaç ürün olduğundan bahsediyor Şahin ve “Bu ürün gamı dünya çapında çok hızlı ilerleyemiyor çünkü yüksek teknoloji gerektiriyor. Ancak ihracat potansiyeli gittikçe yükselen bir ürün ailesine doğru gidiyoruz” bilgisini paylaşıyor. Orduların harbe hazırlık seviyelerini her zaman en yüksek düzeyde tutmak istediğinin altını çizen Şahin, görüşlerini “Ancak bu durum istemekle olmuyor. Eğitim ve test, vazgeçilmez bir unsurdur. Evet simülatörler çok gelişti ancak sahadaki eğitim, her zaman gerçeğe en yakın olandır. Dolayısı ile bu tür hedef platformlar her ordu için gerekli. Türkiye’nin imza attığı ürüne bir de bu gözle bakmak lazım” cümleleriyle tamamlıyor.