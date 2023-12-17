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Şimdi herkes ev yerine patır patır tarla veya arsa alıyor ama… Şok uyarı geldi! Bunları yapan, başını duvarlara vuracak

2023-12-17 14:29:32
Şimdi herkes ev yerine patır patır tarla veya arsa alıyor ama… Şok uyarı geldi! Bunları yapan, başını duvarlara vuracak

Konut fiyatlarındaki artış vatandaşı da arsaya yönlendirdi. Ev yerine tarla veya arsa almak isteyen vatandaşların dikkat etmesi gereken bazı detaylar bulunuyor. Bu kuralları bilmeden sakın tarla ya da arsa almayın. İşte tüm detaylar… Ev almakta zorlanan vatandaşlar çareyi tarla ya da arsa almakta buluyor. Kendi evimi daha uygun fiyata yaparım diyen arsa almanın yolunu tutarken gözden kaçırdığı belli başlı detaylar bulunuyor. Tarla ya da arsa alırken bu detayları sakın gözden kaçırmayın. İşte tüm detaylar…

#1
Foto - Şimdi herkes ev yerine patır patır tarla veya arsa alıyor ama… Şok uyarı geldi! Bunları yapan, başını duvarlara vuracak

• Satın alınan tarlanın 5.000 metrekareden küçük olması durumunda yasal olarak ev yapılamaz. • Tarla 5000 metrekareden büyük olsa dahi kadastral yolu yoksa ev yapamazsınız. • Tarlanın büyüklüğü 5.000 metrekare üzerinde ise yapılacak evin toplam metrajı yani bağımsız bölümünün alanı ekstra olarak görülür. 150 metrekarelik bir ev yapmayı düşünüyorsanız tarlanız en az 5.150 metre olmalıdır. 80 metrekarelik bir ev içinde tarlanın 5.080 metre olması gerekmektedir.

#2
Foto - Şimdi herkes ev yerine patır patır tarla veya arsa alıyor ama… Şok uyarı geldi! Bunları yapan, başını duvarlara vuracak

• Tarlanın Tarım İl Müdürlüğü tarafından sınırlarla çizilmiş bir ova içerisinde olması durumunda 5000 metrekareden büyük olsa bile ev yapılamaz. • Sulama kanalı, sulama göleti vb. gibi DSİ çalışması yapılmış sulanabilir arazilerde 5.000 metrekareden büyük olsa bile ev yapılamaz. • Sit alanı içerisinde bulunan 5000 metrekareden büyük arsalara da ev yapılamaz. • Kooperatif ve hobi bahçelerine ev yapılamayacağı gibi yapılan evde kişiye ait sayılmaz. Kooperatif borcuna, varlığını ortak olunması durumunun ortaya çıkması ile birlikte yaptığınız ev kooperatifinin ortak malı sayılmaktadır. Yıkılmadığı varsayılırsa tek başına hiçbir hak iddia edilemez. • Alınan arsalara konteyner, prefabrik, bungalov gibi ev yapılabileceğine dair bir müsaade yoktur. Ruhsatı olmayan her şey kaçak kabul edilmektedir.

#3
Foto - Şimdi herkes ev yerine patır patır tarla veya arsa alıyor ama… Şok uyarı geldi! Bunları yapan, başını duvarlara vuracak

• Belediye bir şey demiyor gibi ifadelerin arkasına sığınarak yapılan evler geçerli değildir. Belediye yeri geldiğinde cezasını da keser davasını da açar. Kolluk kuvvetlerine yapılan herhangi bir ihbar durumunda büyük cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Belediye tarafından yıkılmayan göz yumulan evler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yıkıldığı gibi parasının 2 katı olarak da belediyeden keserek bu ödemeyi de size yaptırır • Arsada elektrik aboneliğinin bulunması belediyenin ya da devletin o yapıya izin verdiği anlamına gelmemektedir.Yıkılan birçok kaçak yapıda elektrik bulunuyor. • Yapı kayıt belgesine müracaat edilmiş olması o yapının izinli olduğu ve yıkılmayacağı anlamına gelmez. Belgesiz olan her yapı yıkılabilir.

#4
Foto - Şimdi herkes ev yerine patır patır tarla veya arsa alıyor ama… Şok uyarı geldi! Bunları yapan, başını duvarlara vuracak

• Alan kişilerin çok sık karşılaştığı sorunlardan biri de su problemi olurken sondaj vurursun diyen herkese inanmayın. 150 metre derine inildiğinde bile su çıkmama ihtimali bulunuyor. Son birkaç aydır getirilen sondaj yasağı da göz önüne alındığında yüzbinlerce lira ceza ödemek durumunda kalabilirsiniz. • Elektrik ve su müracaatında bulunulsa dahi bazı yerlere asla elektrik ve su getirilmiyor. Milyon TL'lik ödeme yapsanız dahi elektrik ve su gelmeme ihtimali bulunmaktadır. • Tarlanın etrafını çevirmeniz oranın vasfını değiştirmez, duvar örmeniz ya da tel örgü çekmeniz orayı arsa yapmaz.

#5
Foto - Şimdi herkes ev yerine patır patır tarla veya arsa alıyor ama… Şok uyarı geldi! Bunları yapan, başını duvarlara vuracak

• Satılık ilanlarında tarlalar çoğunlukla arsa olarak yazılmaktadır. Tarlanın arsa diye satılması durumlarına dikkat edilmesi gerekmektedir. İçi imarlı olan yani kırsal yerleşik alan olarak kabul edilen yerlerdeki durumlar istisna olarak kabul edilmektedir. Köyiçi alanlar kayıtlarda tarla olarak görülürken kadastral yolu olan tarla vasfı bulunan köyiçi yerleri ev yapılabilmektedir. Bu olanlar arsa vasfı olarak görülmektedir. Almak istediğiniz yerin köy içi yerleşik alan olup olmadığını belediyeden kolaylıkla öğrenebilirsiniz. • Köylerde, Kırsal Mahallelerde bir yerin ifrazı için parselin Kadastro yoluna cephe olması ve en az 15 metre genişlik 20 metre derinlik sağlaması gerekmektedir. • Tarla arsa gibi alanlar satın alırken belediye, İl Özel İdaresi, harita bürosu ve lisanslı bir harita bürosunda alınan bilgiler doğrultusunda hareket edilmesi gerekiyor.

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