Şimdi herkes ev yerine patır patır tarla veya arsa alıyor ama… Şok uyarı geldi! Bunları yapan, başını duvarlara vuracak

• Belediye bir şey demiyor gibi ifadelerin arkasına sığınarak yapılan evler geçerli değildir. Belediye yeri geldiğinde cezasını da keser davasını da açar. Kolluk kuvvetlerine yapılan herhangi bir ihbar durumunda büyük cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Belediye tarafından yıkılmayan göz yumulan evler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yıkıldığı gibi parasının 2 katı olarak da belediyeden keserek bu ödemeyi de size yaptırır • Arsada elektrik aboneliğinin bulunması belediyenin ya da devletin o yapıya izin verdiği anlamına gelmemektedir.Yıkılan birçok kaçak yapıda elektrik bulunuyor. • Yapı kayıt belgesine müracaat edilmiş olması o yapının izinli olduğu ve yıkılmayacağı anlamına gelmez. Belgesiz olan her yapı yıkılabilir.