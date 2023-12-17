2023-12-17 14:29:32 Şimdi herkes ev yerine patır patır tarla veya arsa alıyor ama… Şok uyarı geldi! Bunları yapan, başını duvarlara vuracak
Konut fiyatlarındaki artış vatandaşı da arsaya yönlendirdi. Ev yerine tarla veya arsa almak isteyen vatandaşların dikkat etmesi gereken bazı detaylar bulunuyor. Bu kuralları bilmeden sakın tarla ya da arsa almayın. İşte tüm detaylar… Ev almakta zorlanan vatandaşlar çareyi tarla ya da arsa almakta buluyor. Kendi evimi daha uygun fiyata yaparım diyen arsa almanın yolunu tutarken gözden kaçırdığı belli başlı detaylar bulunuyor. Tarla ya da arsa alırken bu detayları sakın gözden kaçırmayın. İşte tüm detaylar…