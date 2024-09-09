Sıfır Atık Projesi kapsamında yetiştirildi! O bitki Akdeniz Bölgesi'ne uyum sağladı

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, özellikle ekosistemi ve su kaynakları üzerinde herhangi bir kirliliğe yol açmaması nedeni ile sabun cevizinin kullanımının yaygınlaştırılması gerektiğini belirterek, "Meyvesi doğal bir deterjan görevi görüyor. Yüzde 100 geri dönüşümlü olması sebebi ile temizlik ürünleri sanayisi için önemli bir hammadde olma özelliği taşımakta. Antimikrobiyal özelliği sayesinde stratejik öneme sahip, gübre olarak da kullanılabilen, iyi bir ilaç hammaddesi olan, sabun cevizi ağacını topraklarımızda yetiştirmek amacıyla başlattığımız çalışmalarımızda önemli başarı yakaladık. Sıfır Atık Projesi kapsamında 2019 yılında Karadeniz ve Akdeniz bölgelerine deneme amacıyla diktiğimiz fidanlardan, Karadeniz Bölgesi’ndeki ağaçlarımız henüz meyve vermeye başlamadı. Ancak Akdeniz Bölgesi’nde kurduğumuz tohum bahçesinde, sabun cevizi ağacının bölgeye olağanüstü uyum sağladığını gördük. Çalışmalarımızı daha da ileri taşıyarak, köylümüze yeni bir gelir kapısı oluşturma faaliyetlerimize hız veriyoruz. Böyle sağlıklı ve çevreci bir ürünü, ülke ekonomisine kazandıran ekibime teşekkür ediyorum. Sabun cevizi ağacı, gelir getirici ürünler kapsamına alındı" ifadelerini kullandı.