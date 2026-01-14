  • İSTANBUL
Sıcak saatler! İHA'lar Rusya'yı vurdu
AA Giriş Tarihi:

Sıcak saatler! İHA'lar Rusya'yı vurdu

Rusya'dan yapılan açıklama dikkatleri bir anda üzerine çekti.

Foto - Sıcak saatler! İHA'lar Rusya'yı vurdu

Rusya'nın Rostov Bölge Valisi Yuriy Slyusar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Rostov bölgesine yönelik İHA'larla saldırı düzenlediğini belirtti.

Foto - Sıcak saatler! İHA'lar Rusya'yı vurdu

Saldırı sonucu Rostov-Na-Donu şehrindeki bazı ev ve işletmelerde yangın çıktığını kaydeden Slyusar, "Saldırıda biri çocuk olmak üzere 4 kişi yaralandı. Çok katlı bir binada enkaz kaldırma çalışmaları esnasında bir ceset bulundu." ifadelerini kullandı.

Foto - Sıcak saatler! İHA'lar Rusya'yı vurdu

Rostov-Na-Donu Belediye Başkanı Aleksandr Skryabin de açıklamasında, saldırıya maruz kalan bina sakinleri için geçici konaklama merkezlerinin oluşturulduğunu, şehrin bazı noktalarında acil durum ilan edildiğini bildirdi.

Foto - Sıcak saatler! İHA'lar Rusya'yı vurdu

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise dün yerel saatle 23.00'ten 07.00'ye kadar Ukrayna'ya ait 48 İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından çeşitli bölgeler üzerinde düşürüldüğü belirtilerek, "Bunlardan 25'i Rostov bölgesi üzerinde vuruldu." bilgisi verildi.

