Sıcak gelişme: Savunma sanayi tesisleri feci şekilde vuruldu
Dünya genelindeki savaş ve çatışma ortamı yayılarak devam ederken sıcak bir gelişme yaşandı. Son saldırıda savunma sanayi ve askeri tesisler hedef alındı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekata ilişkin son gelişmeleri paylaştı.
Açıklamada, Ukrayna'nın Rusya'daki sivil hedeflere yönelik terör saldırılarına misilleme olarak Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin çıkarları doğrultusunda kullanılan askeri sanayi ve enerji tesislerine kapsamlı bir saldırı düzenlediği, belirlenen tüm hedeflerin imha edildiği kaydedildi.
Açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.160 kadar Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 23 zırhlı savaş aracı imha edildi.
Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, insansız hava araçları, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna’daki askeri havalimanlarının altyapısını, ayrıca 142 farkı bölgede Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.
Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen 6 adet güdümlü hava bombası, bir uzun menzilli Flamingo seyir füzesi ve 308 uçak tipi İHA önledi.
