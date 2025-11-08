IHA Giriş Tarihi: SGK’dan rapor alanlara kötü haber: Bu kurala uymayan çalışanın maaşı kırpılacak
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), iş kazası veya hastalık nedeniyle rapor alan çalışanlara, "doktor tavsiyelerine uymama" konusunda kesin bir uyarıda bulundu. Konuyu köşesine taşıyan yazar İsa Karakaş, tedavi sürecinde ihmalkâr davranan, ağır kusuru tespit edilen veya tedaviyi reddeden sigortalıların, geçici iş göremezlik ödeneğini dörtte bir oranına kadar eksik alabileceğini veya tamamen kaybedebileceğini belirtti. SGK, mevzuat gereği ihmali affetmiyor.