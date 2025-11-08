SGK’dan rapor alanlara kötü haber: Bu kurala uymayan çalışanın maaşı kırpılacak

Karakaş, “İş kazası veya meslek hastalığı, işverenin kastı sonucunda meydana gelmişse işveren SGK’ya karşı sorumlu hâle gelir” dedi. Ayrıca, iş güvenliği önlemlerine uymayan işverenlerin, SGK’ya yapılan ödemelerden sorumlu tutulabileceğini belirtti. Kaçınılmazlık ilkesi çerçevesinde ise, tüm tedbirlerin alınmasına rağmen meydana gelen kazalarda işveren sorumlu tutulmuyor. İsa Karakaş’ın yazısına göre, eğer iş kazası veya hastalık üçüncü bir kişinin kusuru nedeniyle meydana gelmişse, SGK sigortalıya yaptığı ödemeleri kusurlu kişiden ve gerekirse onun işvereninden talep edebiliyor. Karakaş, bu durumda kurumun “zararın yarısını” rücu edebileceğini belirtti. Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, köşe yazısında çalışanlara net bir mesaj veriyor: “SGK, ihmali, tedaviye uymamayı, doktorun tavsiyesini hiçe saymayı affetmez.” Uzman, hem çalışanların hem de işverenlerin yasal haklarını kaybetmemesi için doktor tavsiyelerine, iş güvenliği kurallarına ve SGK bildirimlerine eksiksiz uymaları gerektiğini hatırlatıyor.