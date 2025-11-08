  • İSTANBUL
SGK'dan rapor alanlara kötü haber: Bu kurala uymayan çalışanın maaşı kırpılacak

SGK’dan rapor alanlara kötü haber: Bu kurala uymayan çalışanın maaşı kırpılacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), iş kazası veya hastalık nedeniyle rapor alan çalışanlara, "doktor tavsiyelerine uymama" konusunda kesin bir uyarıda bulundu. Konuyu köşesine taşıyan yazar İsa Karakaş, tedavi sürecinde ihmalkâr davranan, ağır kusuru tespit edilen veya tedaviyi reddeden sigortalıların, geçici iş göremezlik ödeneğini dörtte bir oranına kadar eksik alabileceğini veya tamamen kaybedebileceğini belirtti. SGK, mevzuat gereği ihmali affetmiyor.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren ve doğrudan maaşlarını etkileyecek kritik bir uyarı Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) geldi. Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş’ın detaylandırdığı mevzuata göre, rapor alarak geçici iş göremezlik ödeneği (halk arasında rapor parası) alan sigortalılar, tedavi süreçlerini ciddiye almazlarsa bu ödenekleri ya eksik alacak ya da tamamen kaybedecek. Karakaş durumu net bir ifadeyle özetledi: "SGK, ihmalkârlığı affetmiyor."

Karakaş, “SGK, ihmalkârlığı affetmiyor ve size verilecek ödenekleri azaltacağı gibi tamamen kesmesi de söz konusu oluyor” diyerek durumu özetledi. SGK mevzuatına göre, doktorun belirlediği tedaviye uymayan çalışanların geçici iş göremezlik ödeneği veya sürekli iş göremezlik geliri, uzayan tedavi süresi ve artan iş göremezlik oranı dikkate alınarak dörtte bir oranına kadar eksiltilebiliyor.

Karakaş’ın yazısına göre, mahkeme veya SGK denetimleri sonucunda ağır kusuru tespit edilen çalışanların ödeneklerinde üçte bir oranında kesinti uygulanabiliyor. Eğer kusur oranı belgelerde yer almıyorsa, SGK bu durumda %5 oranında bir eksiltme yapıyor. Sigortalının iş güvenliği kurallarını ihlal etmesi, tehlikeli hareketlerde bulunması, yetkililerin uyarılarına karşı gelmesi gibi durumlar “ağır kusur” kapsamında değerlendiriliyor.

TEDAVİYİ REDDEDENLERE YARIM ÖDEME: Karakaş’ın aktardığı bilgilere göre, “SGK’nın yazılı bildirimine rağmen teklif edilen tedaviyi kabul etmeyen sigortalıya, yarısı tutarında ödeme yapılmaktadır.” Ayrıca, tedaviyi tamamlamadan işe dönen veya “çalışabilir raporu” almadan çalışan kişilere de geçici iş göremezlik ödeneği ödenmiyor. Ödenmişse, bu tutarlar geri alınıyor. Köşe yazısında, iş kazası veya meslek hastalığının yalnızca sigortalıyı değil, işvereni ve üçüncü kişileri de sorumlu hale getirebileceği vurgulandı.

Karakaş, “İş kazası veya meslek hastalığı, işverenin kastı sonucunda meydana gelmişse işveren SGK’ya karşı sorumlu hâle gelir” dedi. Ayrıca, iş güvenliği önlemlerine uymayan işverenlerin, SGK’ya yapılan ödemelerden sorumlu tutulabileceğini belirtti. Kaçınılmazlık ilkesi çerçevesinde ise, tüm tedbirlerin alınmasına rağmen meydana gelen kazalarda işveren sorumlu tutulmuyor. İsa Karakaş’ın yazısına göre, eğer iş kazası veya hastalık üçüncü bir kişinin kusuru nedeniyle meydana gelmişse, SGK sigortalıya yaptığı ödemeleri kusurlu kişiden ve gerekirse onun işvereninden talep edebiliyor. Karakaş, bu durumda kurumun “zararın yarısını” rücu edebileceğini belirtti. Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, köşe yazısında çalışanlara net bir mesaj veriyor: “SGK, ihmali, tedaviye uymamayı, doktorun tavsiyesini hiçe saymayı affetmez.” Uzman, hem çalışanların hem de işverenlerin yasal haklarını kaybetmemesi için doktor tavsiyelerine, iş güvenliği kurallarına ve SGK bildirimlerine eksiksiz uymaları gerektiğini hatırlatıyor.

