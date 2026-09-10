Serdal Adalı'dan sürpriz hamle: Meğer Beşiktaş bu yüzden seçime gidiyormuş...
Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul kararı alınmasının arkasındaki neden belli oldu. Adalı yönetimde ciddi değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.
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Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul kararı alınmasının arkasındaki neden belli oldu. Adalı yönetimde ciddi değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.
Beşiktaş Kulübü, olağanüstü seçimli genel kurula gidileceğini açıklamıştı. Bu kararın arkasındaki sebebin belli olduğu aktarıldı.
Sabah'ta yer alan habere göre Serdal Adalı, mevcut yönetimden 5-6 kişiyle yola devam etmek istemiyor. Adalı'nın yeni bir liste oluşturarak seçime girmeyi istediği ifade edildi.
Ciddi bir revizyon yapmaya hazırlanan Serdal Adalı'nın temsil ve mali anlamda güçlü isimleri yönetimine katmayı planladığı aktarıldı. Adalı'ya şu an için henüz bir rakip çıkmadı.
Beşiktaş'ın seçim tarihine ilişkin açıklaması şöyle:
"Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 27 Eylül Pazar günü yapılacaktır. 27 Eylül Pazar günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı, çoğunluğa bakılmaksızın 4 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecektir."
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