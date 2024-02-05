2024-02-05 10:41:33 Semih Kılıçsoy: İşte bu haber tam bir bomba! İngilizlerden sonra şimdi de onlar! Beklenmedik gelişme yaşanabilir…
Süper Lig'in 24. haftasında zirvenin hayli gerisinde kalan Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan ve büyük bir mücadeleye sahne olan maçta kazanan taraf siyah - beyazlılar oldu. Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'un golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti ve 3 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı. Yazarlarımız Güntekin Onay ve Fırat Aydınus, dev müsabakayı köşelerinde değerlendirdi. İşte detaylar...