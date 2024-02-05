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Spor
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Semih Kılıçsoy: İşte bu haber tam bir bomba! İngilizlerden sonra şimdi de onlar! Beklenmedik gelişme yaşanabilir…

2024-02-05 10:41:33
Semih Kılıçsoy: İşte bu haber tam bir bomba! İngilizlerden sonra şimdi de onlar! Beklenmedik gelişme yaşanabilir…

Süper Lig'in 24. haftasında zirvenin hayli gerisinde kalan Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan ve büyük bir mücadeleye sahne olan maçta kazanan taraf siyah - beyazlılar oldu. Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'un golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti ve 3 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı. Yazarlarımız Güntekin Onay ve Fırat Aydınus, dev müsabakayı köşelerinde değerlendirdi. İşte detaylar...

#1
Foto - Semih Kılıçsoy: İşte bu haber tam bir bomba! İngilizlerden sonra şimdi de onlar! Beklenmedik gelişme yaşanabilir…

Beşiktaş ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında kozlarını paylaştı. Büyük bir mücadele ve heyecana sahne olan maçta kazanan taraf, 2-0'lık skorla Beşiktaş oldu. Siyah - beyazlılara galibiyeti getiren golleri genç futbolcu Semih Kılıçsoy kaydetti.

#2
Foto - Semih Kılıçsoy: İşte bu haber tam bir bomba! İngilizlerden sonra şimdi de onlar! Beklenmedik gelişme yaşanabilir…

Bu skorun ardından 3 maçlık galibiyet hasretine nokta koyan Beşiktaş, 39 puanla 3. sırada yer aldı. Üst üste 4. kez mağlup olan Trabzonspor ise 37 puanla 4. basamakta yer buldu.

#3
Foto - Semih Kılıçsoy: İşte bu haber tam bir bomba! İngilizlerden sonra şimdi de onlar! Beklenmedik gelişme yaşanabilir…

Güntekin Onay ve Fırat Aydınus, kritik karşılaşmayı köşelerinde değerlendi ve Semih Kılıçsoy'a ayrı bir parantez açtı. İşte yorumlar...

#4
Foto - Semih Kılıçsoy: İşte bu haber tam bir bomba! İngilizlerden sonra şimdi de onlar! Beklenmedik gelişme yaşanabilir…

Son üç maçlarını kazanamamış iki takımın kritik mücadelesinde kara bulutları dağıtan Beşiktaş oldu. İki ekip de emniyetli bir oyun başlangıcı tercih ederken Beşiktaş’ta Fernando Santos, savunmanın önünde Daniel Amartey’i kullandı. Çıplak gözle ilk kez izleme şansı bulduğum Daniel Amartey’in pozisyon bilgisi yüksek, ağır olmasına rağmen savunma yönü kuvvetli ve dün çok iyi bir maç çıkardı.

#5
Foto - Semih Kılıçsoy: İşte bu haber tam bir bomba! İngilizlerden sonra şimdi de onlar! Beklenmedik gelişme yaşanabilir…

Trabzonspor'a gelince... Bordo mavili takım özellikle ilk yarıda Beşiktaş’a oranla derli toplu görünmesine rağmen hiç pozisyon üretemedi. Trabzonspor’da sahada Edin Visca dışında kaliteli oyuncu yok. Trezeguet de çok istikrarsız. İkinci yarı Mısırlı oyuncuyla kaçan 2 net fırsat da kontratak hücumlarıyla geldi. Dün Semih Kılıçsoy dışında üzerine çok da fazla konuşulacak bir maç olmadı. Beşiktaş, kazanma arzusu ve oyun disiplini ile krizdeki rakibini geçerken siyah beyazlıların iyi futbol oynadığını söylemek iyimserlik olur. Arthur Masuaku ve Vincent Aboubakar takıma katılııp, Rachid Ghezzal da hazır olunca Beşiktaş’ın hücum gücü daha da yukarıya çıkacaktır.

#6
Foto - Semih Kılıçsoy: İşte bu haber tam bir bomba! İngilizlerden sonra şimdi de onlar! Beklenmedik gelişme yaşanabilir…

Fırat Aydınus: Trabzon doğumlu Semih, maçın yıldızı oldu Sezona erken havlu atarak taraftarların içinde en ufak umut kırıntısı bile bırakmayan iki takım için bu müsabaka bir nevi özür maçı niteliğindeydi. Her ikisinde de sakatlar, kadro dışılar ve gönderilenler bir hayli fazlaydı. İlk yarıda temposu çok yüksek olmayan ve ritim tutturulamayan bir mücadele izledik. Kısır bir 45 dakikaydı. İlk 23 dakikada Trabzonspor kanatlardan Trezeguet ve Visca ile Beşiktaş’ın üstüne gitti. Umut ve Svensson’un zaaflarından yararlanmak istediler. İlk yarıdaki golünde tekniğini konuşturan Semih, bu kez fizik gücünü konuşturarak ikinci golünü attı. Trabzon Araklı doğumlu olan Beşiktaşlı Semih, Trabzonspor maçının yıldızı oldu. İkinci golde Trabzonsporlular adeta uyudu. Taçtan gelen topu Cenk’in tek pasta Semih’e indirmesi ve bu oyuncunun üç rakibinin arasından geçerek gol atması, Premier Lig’de göreceğimiz türden bir pozisyondu.

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