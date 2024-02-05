Semih Kılıçsoy: İşte bu haber tam bir bomba! İngilizlerden sonra şimdi de onlar! Beklenmedik gelişme yaşanabilir…

Fırat Aydınus: Trabzon doğumlu Semih, maçın yıldızı oldu Sezona erken havlu atarak taraftarların içinde en ufak umut kırıntısı bile bırakmayan iki takım için bu müsabaka bir nevi özür maçı niteliğindeydi. Her ikisinde de sakatlar, kadro dışılar ve gönderilenler bir hayli fazlaydı. İlk yarıda temposu çok yüksek olmayan ve ritim tutturulamayan bir mücadele izledik. Kısır bir 45 dakikaydı. İlk 23 dakikada Trabzonspor kanatlardan Trezeguet ve Visca ile Beşiktaş’ın üstüne gitti. Umut ve Svensson’un zaaflarından yararlanmak istediler. İlk yarıdaki golünde tekniğini konuşturan Semih, bu kez fizik gücünü konuşturarak ikinci golünü attı. Trabzon Araklı doğumlu olan Beşiktaşlı Semih, Trabzonspor maçının yıldızı oldu. İkinci golde Trabzonsporlular adeta uyudu. Taçtan gelen topu Cenk’in tek pasta Semih’e indirmesi ve bu oyuncunun üç rakibinin arasından geçerek gol atması, Premier Lig’de göreceğimiz türden bir pozisyondu.