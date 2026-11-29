Ancak başka ülkelerde de benzer örneklerin yaşanması, bu yanlışı asla meşrulaştırmaz. Dünyanın hiçbir yerinde yabancı turistlerin “yolunacak bir kaz” gibi görülmesi kabul edilebilir bir ticaret yöntemi değildir. Aksine, turizmde sürdürülebilir başarının temel şartı güven ve şeffaflıktır. Dilini bilmediği, kurallarına yabancı olduğu bir şehirde kendini güvende hissetmeyen bir turist, yaşadığı olumsuz deneyimi çevresiyle ve dijital platformlarda tüm dünyayla paylaşmaktadır. Tek bir kişinin üç beş kuruş fazla kazanma hırsı, ülkeye gelecek binlerce potansiyel ziyaretçinin kararını olumsuz etkileyebilmekte, yıllar süren tanıtım çalışmalarını ve milyonlarca dolarlık reklam bütçelerini bir anda boşa çıkarabilmektedir.