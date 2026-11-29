Selma Savcı yazdı: Üç beş kuruşluk hırsın milyon dolarlık bedeli!
yeniakit.com.tr yazarı Selma Savcı, son dönemde gündeme gelen haksız kazançla turist avına çıkan esnaflar ve dünya genelindeki birçok rezilliğe de dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.
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yeniakit.com.tr yazarı Selma Savcı, son dönemde gündeme gelen haksız kazançla turist avına çıkan esnaflar ve dünya genelindeki birçok rezilliğe de dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.
İşte o yazı;
Her daim izlerseniz mutlaka, ülkemize gelen turistlere özellikle Sultanahmet, Eminönü, Sirkeci güzergahlarında yapılan şark kurnazlığını...
Bazı esnaf görünümlü soyguncu şoför arkadaşlar üzerlerine vazife olmayan konularda ceplerini doldurmayı marifet sayıyorlar malumunuz. Ama her zaman özellikle İçişleri Bakanlığımız ve Turizm Bakanlığımızın yaptığı paylaşımlarla bilinçlendirmeler yapılsa da üzücü de olsa kötü niyetli insanlarda türeyebiliyor doğal olarak...
Turizm, bir ülkenin hem ekonomik kalkınması hem de dünyaya açılan en önemli vitrini olması açısından stratejik bir öneme sahiptir. Farklı kültürlerden ve coğrafyalardan gelen ziyaretçiler, gittikleri ülkelerin tarihini, doğasını ve misafirperverliğini deneyimlemek isterler.
Ancak son yıllarda dünyanın pek çok turistik merkezinde olduğu gibi ülkemizde de yabancı turistleri kolay ve haksız bir kazanç kapısı olarak gören fırsatçı yaklaşımlarla sıkça karşılaşılmaktadır. Kısacık bir mesafe için binlerce lira talep eden taksicilerden, fahiş fiyatlı menüler sunan işletmelere kadar uzanan bu zihniyet, yalnızca bireysel bir dolandırıcılık vakası değil, doğrudan ülkenin itibarına vurulan ağır bir darbedir.
Bu durumun en çarpıcı ve güncel örneğine geçtiğimiz aylarda İstanbul’da tanık olduk. Dünyaca ünlü rapçi Travis Scott’ın İstanbul konseri sonrası yaşanan taksi skandalında hukuki süreçte sona gelindi ve Amerikalı turist Auger’dan 10 dakikalık yolculuk için 7 bin 300 lira alan taksici hakkında savcılığın talebi belli oldu. Taksimetre dahi açılmadan gerçekleştirilen bu haksız tahsilat, sosyal medyanın da etkisiyle uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Yargı makamlarının bu olay karşısında hızlıca harekete geçerek şüpheli hakkında hapis cezası talep etmesi, hukukun üstünlüğü ve caydırıcılık adına elbette sevindirici bir gelişmedir. Fakat asıl mesele, bu tür olayların adliye koridorlarına taşınmadan önce toplumsal ve ticari ahlak çerçevesinde önüne geçebilmektir.
Elbette bu sorun sadece ülkemize özgü değil; Avrupa’nın en köklü turizm merkezlerinde dahi turistlerin hedef alındığı benzer fırsatçılık vakaları sıkça gündeme gelmektedir. Örneğin Fransa’da Le Parisien gazetesinin ortaya çıkardığı araştırmada, Eyfel Kulesi çevresindeki bazı kafelerin yabancı turistlere yerel halktan yüzde 50’ye varan oranlarda daha yüksek fiyat uyguladığı, ücretsiz musluk suyu yerine zorla pahalı şişe su sattığı ve POS cihazı ekranını gizleyerek bahşiş oranlarını habersizce artırdığı tespit edildi. Benzer şekilde İtalya’nın Ostuni kentinde turistlerin adisyonuna arka plan müziği ücreti altında ekstra kalemler yansıtılması ya da Roma ve Venedik gibi şehirlerde yasal olmayan gizli kuver ve servis bedelleriyle iki tabak yemeğe yüzlerce euro hesap çıkarılması dünya basınında büyük tepki çekmişti...
Ancak başka ülkelerde de benzer örneklerin yaşanması, bu yanlışı asla meşrulaştırmaz. Dünyanın hiçbir yerinde yabancı turistlerin “yolunacak bir kaz” gibi görülmesi kabul edilebilir bir ticaret yöntemi değildir. Aksine, turizmde sürdürülebilir başarının temel şartı güven ve şeffaflıktır. Dilini bilmediği, kurallarına yabancı olduğu bir şehirde kendini güvende hissetmeyen bir turist, yaşadığı olumsuz deneyimi çevresiyle ve dijital platformlarda tüm dünyayla paylaşmaktadır. Tek bir kişinin üç beş kuruş fazla kazanma hırsı, ülkeye gelecek binlerce potansiyel ziyaretçinin kararını olumsuz etkileyebilmekte, yıllar süren tanıtım çalışmalarını ve milyonlarca dolarlık reklam bütçelerini bir anda boşa çıkarabilmektedir.
Turizmi yalnızca anlık bir döviz girdisi olarak değil, uzun vadeli bir kültür ve güven elçiliği olarak görmek zorundayız. Esnafından ulaşım sektörüne, konaklama tesislerinden yerel yönetimlere kadar herkesin bu bilinçle hareket etmesi şarttır. Denetim mekanizmalarının tavizsiz işlemesi, haksız kazanç peşinde koşanlara karşı ağır idari ve hukuki yaptırımların uygulanması büyük önem taşımaktadır. Ancak en kalıcı çözüm, misafire hürmeti esas alan köklü kültürümüze yeniden sarılmak ve dürüst ticaretin her zaman en kârlı yatırım olduğunu unutmamaktır.
Ülkemize gelen her misafir, buradan ayrılırken kandırılmışlık hissiyle değil, yeniden gelme arzusuyla ve güzel anılarla uğurlanmalıdır. Çünkü bu cennet vatanımızın her toprağında misafirperverlik olgusuyla hareket etmek ve turizm sektörünü her daim canlı tutarak nesillerimize ışık tutmak zorundayız... Son söz olarak şunu not düşelim; bir memnun turist, bin turist yollar gerçeğini hiçbir zaman unutmamalıyız...
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