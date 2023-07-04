Selimiye'de restorasyon o tarihte tamamlanacak

Prof. Dr. Can Binan, ”Bu restorasyon 2025 yılında bitmesi için planlanmış vaziyette şu anda iyi durumda. Gayet iyi gidiyor tabii bazı bütün restorasyonlarda olduğu gibi bazı noktalarda çok daha fazla düşünmek biraz vakit harcamak belki 2 defa belki 3 defa münazara gerekiyor. Burada yapının özgünlüğünü muhafaza etmek en önemli yaklaşım. Burada restorasyona önce yapı 5 statik açıdan taşıyıcı sistemi açısından bir problemi var mı yok mu o araştırıldı. Bilim heyetinde olan de çok değerli hocalarımızla birlikte onun sonucunda çok önemli bir sorununun olmadığı olduğu anlaşıldı. Birkaç noktasında bazı dışarıdan görünmeyecek ve yapının bütünlüğünü bozmayacak şekilde güçlendirme yapılması gerektiğine karar verildi. Onlar yapıldı o ondan onun sonrasında yapı elemanları düzeyindeki çalışmalara başlandı. Burada görüyorsunuz kubbe kurşunları ve kurşun altındaki katmanlar yenilendi minareleri ile ilgili külah kurşunların 3 tanesi galiba yenilendi.