Selimiye'de restorasyon o tarihte tamamlanacak

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölüm Başkanı, Restorasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Can Binan, Selimiye Camii restorasyon çalışmalarının belirlenen düzeyde devam ettiğini ve çalışmaların planlanan sürede bitmesi için çalışmaların devem ettiğini restorasyonun başlangıcında yapıyı statik olarak incelediklerini ifade eden Binan, ”Selimiye cami ve külliyesinin bir dünya miras salonu olduğunu biliyoruz. Hepimiz çok önemli bir şaheser. 16 yüzyıl teknolojisini teknoloji tarihi açısından çok önemli bir yapı bu yapının restorasyonu 2001 yılında başladı.2001 yılının sonuna doğru benimle birlikte 5 değerli bilim insanı arkadaşımla birlikte bir bilim heyeti kuruldu. Biz bilim heyeti olarak her ay en az bir toplantı yapıyoruz.