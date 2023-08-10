Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak Terör örgütüne ağır darbe! Son bir haftada 53 terörist etkisiz hale getirildi

“ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMAYACAK” Taciz ateşi sonrasında şehit olan kahraman Türk askerine ilişkin başsağlığı dileyen Albak Aktürk, konuşmasına şöyle devam etti: “Dün bu bölgede, bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşinde beş kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine, TSK ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Mehmetçiğin; üstün bir gayretle her türlü hava ve arazi şartında, büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla icra ettiği operasyonlar ile teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamayacak, gücünü bağrından çıktığı asil milletimizden alan kahraman ordumuz; bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada şehitlerinin kanını yerde bırakmayacak terörle mücadelesini tek bir terörist kalmayıncaya kadar aynı kararlılıkla sürdürecektir.” Sınır güvenliği ile ilgili açıklamalarda bulunan Albay Aktürk, hudut hattında ilave tedbirler alındığını hatırlatarak, “Sınırlarımızın ve halkımızın güvenliği için hudutlarımızda alınan ilave ve etkin tedbirler sayesinde; Son bir haftada hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 284 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 9’u teröristtir. 2 bin 991 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. 2023 yılında ise hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 bin 752 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 236’sı FETÖ mensubu olmak üzere 356’sı teröristtir. 134 bin 935 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Ayrıca, son bir haftada icra edilen operasyonlarda 172 kilogram uyuşturucu ve 860 adet hap ele geçirilmiştir. Yılbaşından bu yana icra edilen operasyonlarda ise toplam 4 bin 803 kg uyuşturucu ve bin 911 adet hap ele geçirilmiştir” açıklamasında bulundu.