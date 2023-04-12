2023-04-12 18:21:04 Şehirde kar yağışı
Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan kar nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü.
Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan kar nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü.
Şehirde iki günden bu yana etkili olan yağmur, bazı bölgelerde yerini kara bıraktı.
Van-Başkale kara yolu Güzeldere Geçidi'nde etkili olan kar nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Beyaza bürünen bölgede, Karayolları ekipleri olumsuzluğun yaşanmaması için çalışma başlattı.
O anlar kameraya yansıdı.
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