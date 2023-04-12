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Hayat-Aktüel
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Şehirde kar yağışı

2023-04-12 18:21:04
Şehirde kar yağışı

Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan kar nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü.

#1
Foto - Şehirde kar yağışı

Şehirde iki günden bu yana etkili olan yağmur, bazı bölgelerde yerini kara bıraktı.

#2
Foto - Şehirde kar yağışı

Van-Başkale kara yolu Güzeldere Geçidi'nde etkili olan kar nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

#3
Foto - Şehirde kar yağışı

Beyaza bürünen bölgede, Karayolları ekipleri olumsuzluğun yaşanmaması için çalışma başlattı.

#4
Foto - Şehirde kar yağışı

O anlar kameraya yansıdı.

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