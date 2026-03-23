Yeniakit Publisher
Savunma devine çok büyük şok! Donanma Komutanlığı anlaşmayı yırtıp attı, şirket çaresiz iflas istedi
Küresel savunma harcamalarının rekor kırdığı bir dönemde, Louisiana merkezli gemi üreticisi Swiftships’in iflas koruma başvurusu yapması sektörde şaşkınlık yarattı. ABD Donanması’nın teknik aksaklıklar nedeniyle 18 milyon dolarlık sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi, şirketi 50 milyon dolara varan bir borç yüküyle karşı karşıya bıraktı. Bu iflas, dev bütçelerin havada uçuştuğu savunma sanayiinde bile operasyonel hataların ve sözleşme iptallerinin ne kadar yıkıcı olabileceğini bir kez daha kanıtladı.

Küresel jeopolitik gerilimlerin tırmanmasıyla birlikte dünya genelindeki savunma harcamaları tarihi zirvelere ulaştı. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) verileri, 2024 yılında Ukrayna ve Gazze'deki çatışmaların etkisiyle küresel silah gelirlerinin devasa boyutlara ulaştığını ortaya koydu. Ancak sektördeki bu genel büyüme rüzgarına rağmen, ABD'li gemi üreticisi Swiftships iflas koruma başvurusuyla sektörü şaşırttı.

2018 yılından bu yana ilk kez dünyanın en büyük beş savunma şirketi aynı anda gelir artışı kaydederken; artan askeri harcamalar ve modernizasyon projelerinin yarattığı güçlü talep dalgasında ABD, 2024’te 997 milyar dolara ulaşan ve yüzde 5,7 artış gösteren askeri harcamalarıyla küresel liderliğini sürdürdü. Bu rakamın dünya genelindeki askeri harcamaların yüzde 37’sini ve NATO harcamalarının yüzde 66’sını oluşturduğu, bütçenin büyük bölümünün ise nükleer kapasite ile teknolojik modernizasyona ayrıldığı belirtildi.

Sektördeki genel yükselişin aksine Louisiana merkezli gemi üreticisi Swiftships mali krizle sarsılarak 18 Mart 2026 tarihinde ABD Louisiana Batı Bölgesi İflas Mahkemesi’ne başvururken; şirketin varlık ve yükümlülüklerinin 10 milyon ile 50 milyon dolar arasında olduğu tahmin ediliyor. İflasın en büyük tetikleyicisinin ABD Donanması ile yapılan 18 milyon dolarlık sözleşmenin feshedilmesi olduğu, donanmanın ise uzun süredir devam eden teknik aksaklıklar ve taraflar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle projeyi tamamen durdurma kararı aldığı bildirildi.

Swiftships örneği, savunma sanayiindeki devasa talebe rağmen operasyonel sorunların ve devletle yapılan sözleşmelerdeki teknik uyumsuzlukların şirketler için ne kadar riskli olabileceğini gösterdi. Dev şirketler nükleer ve yüksek teknoloji odaklı büyük bütçelerden pay alırken, spesifik üretim yapan alt yüklenicilerin sözleşme iptallerine karşı savunmasız kaldığı görülüyor.

