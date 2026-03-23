Savunma devine çok büyük şok! Donanma Komutanlığı anlaşmayı yırtıp attı, şirket çaresiz iflas istedi
Küresel savunma harcamalarının rekor kırdığı bir dönemde, Louisiana merkezli gemi üreticisi Swiftships’in iflas koruma başvurusu yapması sektörde şaşkınlık yarattı. ABD Donanması’nın teknik aksaklıklar nedeniyle 18 milyon dolarlık sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi, şirketi 50 milyon dolara varan bir borç yüküyle karşı karşıya bıraktı. Bu iflas, dev bütçelerin havada uçuştuğu savunma sanayiinde bile operasyonel hataların ve sözleşme iptallerinin ne kadar yıkıcı olabileceğini bir kez daha kanıtladı.