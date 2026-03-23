Savunma devine çok büyük şok! Donanma Komutanlığı anlaşmayı yırtıp attı, şirket çaresiz iflas istedi

Sektördeki genel yükselişin aksine Louisiana merkezli gemi üreticisi Swiftships mali krizle sarsılarak 18 Mart 2026 tarihinde ABD Louisiana Batı Bölgesi İflas Mahkemesi’ne başvururken; şirketin varlık ve yükümlülüklerinin 10 milyon ile 50 milyon dolar arasında olduğu tahmin ediliyor. İflasın en büyük tetikleyicisinin ABD Donanması ile yapılan 18 milyon dolarlık sözleşmenin feshedilmesi olduğu, donanmanın ise uzun süredir devam eden teknik aksaklıklar ve taraflar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle projeyi tamamen durdurma kararı aldığı bildirildi.