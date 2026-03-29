Savaş sürerken BAE, İran'dan para istedi!
ABD ve İsrail'in terör saldırılarına karşı direnen İran'a yönelik şaşırtan bir çıkış geldi.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Diplomasi Danışmanı Enver Karkaş, Körfez ülkelerine yönelik misillemeleri nedeniyle İran'ın "tazminat ödemesi gerektiğini" ifade etti.
Karkaş, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın Körfez ülkelerine saldırıları çerçevesindeki siyasi çözüm için değerlendirmede bulundu.
Karkaş, "İran'ın Körfez ülkelerine saldırılarını ele alacak herhangi bir siyasi çözümün, gelecekte saldırıların tekrarlanmasını önleyecek açık garantileri içermesi; saldırmazlık ilkesini pekiştirmesi, İran'ın sivil ve hayati önemi haiz tesisler ile sivilleri hedef almasının tazmin edilmesini esas alması gerekir." ifadesini kullandı. İran'ın savaştan önce "niyetleri konusunda komşularını yanılttığını" savunan Karkaş, "savaştan kaçınmak için gösterdikleri samimi çabaya rağmen gizli şekilde saldırganlık sergilediği" yorumunda bulundu.
Karkaş, bu durumun da "Körfez ülkelerinin güvenliği için başlıca tehdit haline gelen bir rejimle mücadelede" belirtilen prensipler doğrultusunda bir yaklaşımın benimsenmesini gerektirdiği değerlendirmesini yaptı.
