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2021-10-05 16:29:12
"Sarsılmaz Kardeşlik"in görüntüleri paylaşıldı

Milli Savunma Bakanlığı "Sarsılmaz Kardeşlik-2021 Tatbikatı"nın prova görüntülerini paylaştı.

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Foto - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Nahçıvan'da icra edilecek Sarsılmaz Kardeşlik-2021 Tatbikatı'ının provalarının başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Nahçıvan'da icra edilecek Sarsılmaz Kardeşlik-2021 Tatbikatı'ının provalarının başarıyla tamamlandığını bildirdi.

#2
Foto - MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

#3
Foto -

"3'üncü Ordu Komutanlığımız ile Azerbaycan Nahçıvan Ordu Komutanlığı unsurlarının katılımıyla Nahçıvan'da gerçekleşecek Sarsılmaz Kardeşlik-2021 Tatbikatı'nın provaları başarıyla icra edildi."

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