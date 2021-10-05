2021-10-05 16:29:12 "Sarsılmaz Kardeşlik"in görüntüleri paylaşıldı
Milli Savunma Bakanlığı "Sarsılmaz Kardeşlik-2021 Tatbikatı"nın prova görüntülerini paylaştı.
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Milli Savunma Bakanlığı "Sarsılmaz Kardeşlik-2021 Tatbikatı"nın prova görüntülerini paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Nahçıvan'da icra edilecek Sarsılmaz Kardeşlik-2021 Tatbikatı'ının provalarının başarıyla tamamlandığını bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"3'üncü Ordu Komutanlığımız ile Azerbaycan Nahçıvan Ordu Komutanlığı unsurlarının katılımıyla Nahçıvan'da gerçekleşecek Sarsılmaz Kardeşlik-2021 Tatbikatı'nın provaları başarıyla icra edildi."
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