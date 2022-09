Zira 5G geçiş sürecinde tüm markalar ürünlerine zam yaptı. Apple ise kutudan adaptörü çıkartarak fiyatı sabit tuttu. Tabii her yıl yeni hızlı şarj adaptörlerini tanıtmaya ve tüm dünyaya dağıtmaya devam ediyor. Her ne kadar kutu içerisinde bulunan ve hiç bir zaman kullanılmayan 5W’lık adaptörler gibi gereksiz olmasa da her bir ürün için ayrı bir kutu ve ambalaj yapılıyor.