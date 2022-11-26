2022-11-26 12:16:32 Sarıkamış beyaza büründü
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçe merkezini beyaza bürüdü.
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçe merkezini beyaza bürüdü.
İlçede gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, çevreyi beyaz örtüyle kapladı.
Güzel kar manzaralarının oluştuğu sarıçam ormanlarında saka kuşları, bitki tomurcuklarıyla beslenmeye çalıştı.
Kendilerini sokağa atan çocuklar ise kardan adam yaptı.
Beyaza bürünen Sarıkamış'tan görüntüler...
Beyaza bürünen Sarıkamış'tan görüntüler...
Beyaza bürünen Sarıkamış'tan görüntüler...
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