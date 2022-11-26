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Sarıkamış beyaza büründü

2022-11-26 12:16:32
Sarıkamış beyaza büründü

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçe merkezini beyaza bürüdü.

#1
Foto - Sarıkamış beyaza büründü

İlçede gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, çevreyi beyaz örtüyle kapladı.

#2
Foto - Sarıkamış beyaza büründü

Güzel kar manzaralarının oluştuğu sarıçam ormanlarında saka kuşları, bitki tomurcuklarıyla beslenmeye çalıştı.

#3
Foto - Sarıkamış beyaza büründü

Kendilerini sokağa atan çocuklar ise kardan adam yaptı.

#4
Foto - Sarıkamış beyaza büründü

Beyaza bürünen Sarıkamış'tan görüntüler...

#5
Foto - Sarıkamış beyaza büründü

Beyaza bürünen Sarıkamış'tan görüntüler...

#6
Foto - Sarıkamış beyaza büründü

Beyaza bürünen Sarıkamış'tan görüntüler...

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