Sandığınızdan daha tehlikeli! Obezite deyip geçmeyin bakın neye sebep oluyor

Kanser ile ilgili olarak obezitenin tehlikeli boyutlara ulaştığını aktaran Atlas Üniversitesi Cerrahi Tıp Bilimleri Başkanı ve Medicine Hospital Genel Cerrahlarından Prof. Dr. Mustafa Uygar Kalaycı, özellikle gençler arasında rakamların günden güne arttığına dikkat çekti. Prof. Dr. Kalaycı erken tanının her zaman çok önemli olduğunu hatırlatarak, “İlaç ve genetik konusunda gelişmelerin yaşanması, cerrahide daha yüksek standartlara erişilmesi kanserle ilgili çok olumlu gelişmeler. Fakat günümüzdeki bir takım şartlar da kanserle ilgili olarak bizim şansımızı azaltmaktadır. Bunlardan en önemlisi önlem almamaktır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yeme içme alışkanlıkların değişmesi, hazır gıda tüketiminin çok artması obeziteyi arttırırken imkan olduğu halde tarama programlarına dikkat etmemek kanserle ilgili olarak bizim önlem alma ihtiyacımızda önem arz eden ipuçları vermektedir. Öncelikle obeziteden kurtulmak zorundayız. Ülkemizde ilk gençlik çağlarında çok önemli bir sorun haline gelmiştir. Türkiye’de gençler arasında obezite son 10 yılda 10 kat arttı. Obezite birçok kanser türünde hazırlayıcı faktörlerden bir tanesidir. Meydana getirdiği kronik iltihabi faktörlerin gençler arasında artması beni çok endişelendiriyor. Bu yüzden obezite kaynaklı kanser oranları da artıyor” dedi.