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Sancaktepe TEM’de feci kaza

2023-01-02 15:36:37
Sancaktepe TEM’de feci kaza

Kaza saat 13.30 sıralarında Sancaktepe TEM otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi.

#1
Foto - Sancaktepe TEM’de feci kaza

İddiaya göre, Mehmet K. isimli vatandaş TEM otoyolu üzerinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada 34 SN 044 plakalı yolcu otobüsünün çarpması ile metrelerce savruldu.

#2
Foto - Sancaktepe TEM’de feci kaza

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

#3
Foto - Sancaktepe TEM’de feci kaza

Polis ekipleri otoyol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise yerde yatan vatandaşın hayatını kaybettiğini belirledi.

#4
Foto - Sancaktepe TEM’de feci kaza

Kaza sonrası olay yeri inceleme ekipleri çalışma yürüttü. Otoyol üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlattı.

#5
Foto - Sancaktepe TEM’de feci kaza

Otobüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Hayatını kaybeden şahsın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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