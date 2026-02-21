Sana da mı dümdüz küfretti, korkma söyle! AK Parti’ye geçeceği konuşulan belediye başkanından manidar açıklama

Özgür Özel’in “suç örgütü lideri” Ekrem İmamoğlu endeksli bir siyaset yürütmesi, Türkiye’nin hiçbir sorununa somut çözüm üretmeden sadece yolsuzluk tutuklularını savunması, Kemal Kılıçdaroğlu gibi pasif bir siyasi figürün bile daha gerisinde olması, CHP içinde büyük tartışmalara neden oluyor. Zira ağzını açan milletvekillerinden belediye başkanlarına kadar tümü partiden ihraç ediliyor. 10’a yakın milletvekilini disipline sevk eden CHP, Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer’i de dün partiden kovdu. SGK borçlarını ödemeyen Karşıyaka Belediyesi’nin başkanı Ünsal’ın tüm bunlara rağmen Özgür Özel’e vurgu yaparak AK Parti’ye geçiş iddialarını yalanlaması manidar bulundu. Zira “CHP’den olmaktan gurur duyduğunu” söyleyen Ünsal’ın, CHP’lilerin kazan kaldırdığı bir genel başkana bağlılığını yinelemesi muhalifleri bile şaşırttı. Vatandaşlar, partideki yolsuzluk ve “kayırma meraklıları” yüzünden istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’a, Özgür Özel’in ettiği küfürleri hatırlattı. Karşıyaka Belediye Başkanı’na, “Sana da mı ana avrat küfretti?” soruları yöneltildi.