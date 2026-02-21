  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Siyaset
7
Yeniakit Publisher
Sana da mı dümdüz küfretti, korkma söyle! AK Parti’ye geçeceği konuşulan belediye başkanından manidar açıklama
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sana da mı dümdüz küfretti, korkma söyle! AK Parti’ye geçeceği konuşulan belediye başkanından manidar açıklama

CHP’nin yolsuzluk, kavga, yalan gibi skandallarla dolu gündeminden bıkan birçok belediye başkanı istikrarın merkezi olan AK Parti’ye geçti. Onlardan birinin de Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız İşçimenler Ünsal olacağı iddia edildi. Konuya dair açıklama yapan Ünsal manidar ifadeler kullandı. İşte detaylar…

#1
Foto - Sana da mı dümdüz küfretti, korkma söyle! AK Parti’ye geçeceği konuşulan belediye başkanından manidar açıklama

İzmir'in Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız İşçimenler Ünsal’ın AK Parti’ye geçeceği öne sürüldü. Sinan Burhan'ın katıldığı bir TV programındaki iddiası nedeniyle Ünsal, açıklama gönderdi.

#2
Foto - Sana da mı dümdüz küfretti, korkma söyle! AK Parti’ye geçeceği konuşulan belediye başkanından manidar açıklama

Ünsal, AK Parti’ye geçmeyeceğini, Vedat Işıkhan ile yaptığı görüşmenin de parti değişikliğiyle ilgisi olmadığını belirtti.

#3
Foto - Sana da mı dümdüz küfretti, korkma söyle! AK Parti’ye geçeceği konuşulan belediye başkanından manidar açıklama

Ünsal, mesajında şu ifadeleri kullandı: "Sadece İzmir’in değil, Türkiye’nin en güzel ilçelerinden biri olan Karşıyaka’nın Cumhuriyet Halk Partili Belediye başkanı olmaktan onur duyuyorum."

#4
Foto - Sana da mı dümdüz küfretti, korkma söyle! AK Parti’ye geçeceği konuşulan belediye başkanından manidar açıklama

"Belediyemizin SGK ve Vergi Borçları üzerine görüşmek, çözüm önerilerini konuşmak için Sn. Vedat Işıkhan ile yaptığımız görüşmenin parti transferi olarak lanse edilmesi gerçek dışıdır."

#5
Foto - Sana da mı dümdüz küfretti, korkma söyle! AK Parti’ye geçeceği konuşulan belediye başkanından manidar açıklama

"Ben işçilerimizin alın teri için 2 senedir durmadan mücadele ediyorum. Genel Başkanımız Özgür Özel’in desteğiyle, Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında bu mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim."

#6
Foto - Sana da mı dümdüz küfretti, korkma söyle! AK Parti’ye geçeceği konuşulan belediye başkanından manidar açıklama

Özgür Özel’in “suç örgütü lideri” Ekrem İmamoğlu endeksli bir siyaset yürütmesi, Türkiye’nin hiçbir sorununa somut çözüm üretmeden sadece yolsuzluk tutuklularını savunması, Kemal Kılıçdaroğlu gibi pasif bir siyasi figürün bile daha gerisinde olması, CHP içinde büyük tartışmalara neden oluyor. Zira ağzını açan milletvekillerinden belediye başkanlarına kadar tümü partiden ihraç ediliyor. 10’a yakın milletvekilini disipline sevk eden CHP, Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer’i de dün partiden kovdu. SGK borçlarını ödemeyen Karşıyaka Belediyesi’nin başkanı Ünsal’ın tüm bunlara rağmen Özgür Özel’e vurgu yaparak AK Parti’ye geçiş iddialarını yalanlaması manidar bulundu. Zira “CHP’den olmaktan gurur duyduğunu” söyleyen Ünsal’ın, CHP’lilerin kazan kaldırdığı bir genel başkana bağlılığını yinelemesi muhalifleri bile şaşırttı. Vatandaşlar, partideki yolsuzluk ve “kayırma meraklıları” yüzünden istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’a, Özgür Özel’in ettiği küfürleri hatırlattı. Karşıyaka Belediye Başkanı’na, “Sana da mı ana avrat küfretti?” soruları yöneltildi.

Yorumlar

Yorumlar

Az bile söylüyor

Çok daha fazlasını söylemek lazım Özgür Özel söylemezse bile zaten millet sandıkta gereğini söyler
TÜM YORUMLARA GİT
